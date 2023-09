‘Con los objetivos de desarrollo nos está cogiendo la noche’

Desde este lunes y hasta el miércoles 6 de septiembre se desarrollará en Cartagena la Cumbre Mundial de Bancos Públicos de Desarrollo (FiCS 2023), evento multilateral que por primera vez se realiza en Latinoamérica y contará con la participación de más de 520 bancos públicos de desarrollo de todo el mundo, que financian aproximadamente el 12 % de la inversión global total cada año.





Los temas centrales de este encuentro son pymes, inclusión financiera, clima y biodiversidad e infraestructura sostenible.

​

También se incluirán temas como la integración social e impacto en el desarrollo, movilización de capital privado hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, colaboración con la sociedad civil y la inclusión de los derechos humanos, y la perspectiva de Latinoamérica y el Caribe.



Un objetivo es fortalecer la coordinación y la colaboración entre los bancos públicos de desarrollo para promover el desarrollo sostenible y alinear los flujos financieros con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París sobre cambio climático.



Javier Díaz Fajardo, presidente de Bancóldex, será uno de los anfitriones de la cumbre. También son organizadores CAF- banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones. La cumbre cuenta además con el respaldo de la AFD, AECID, Caribbean Development Bank, CDP, IDFC, WFDFI e IFAD.



¿Qué es la cumbre mundial de bancos públicos de desarrollo, Finanzas en Común?

​

Antes de hablar de Finanzas en Común hay que entender que el Club de Bancos para el Desarrollo (IDFC por sus siglas en inglés) es una asociación de bancos de desarrollo cuyo objetivo es complementar las necesidades mutuas para un desarrollo mundial más eficaz. Fue fundado hace 10 años, tiene 25 miembros y Bancóldex es fundador.



Desde antes de la pandemia se dijo que se necesitaba un gran foro para discutir los avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La primera cumbre se hizo en 2020 en virtualidad, la segunda en Roma en 2021, en 2022 se hizo en Costa de Marfil y Colombia mostró interés en hacerlo este año.



¿Qué temas se abordarán?

​

Inclusión financiera, apoyo a las pymes, cambio climático y biodiversidad, cómo hacer sostenibilidad, entre muchos más.



¿Qué tema planteará?

​

Un mensaje de urgencia y de trabajo inmediato hacia el 2030 pues los Objetivos de Desarrollo no se están cumpliendo y es necesario un trabajo en equipo para salir con un trabajo conjunto claro, de temas como protección de la Amazonia, que en la cumbre de jefes de Estado se plantearon problemas como la minería ilegal y la deforestación, entre otros. Hay que trabajar y hacerlo ya.



¿Qué retos hay?

​

Por ejemplo, nosotros tenemos el 10% de cartera verdce y hay que subirla y ahondar el foco en esos ODS y que la cartera esté más enfocada a lo ambiental.



Antes había más lucha contra la pobreza y no por el cambio climático. Ya nos cogió la noche con los dos temas y los ODS que son 17 y el primero es el de la pobreza hay que trabajar y aunque los índices se han reducido pero no obstante hay que reconocer que falta mucho por hacer.



¿Cómo va el trabajo del banco con los programas de economía popular?



Es una iniciativa valiente, audaz y requiere subsidios. Trabajamos para que esos subsidios sean trasladados y se puedan lanzar la líneas de los créditos para economía popular.



En una primera tanda 10.000 personas serán beneficiarios.



En eso hay que dividir lo rural y lo urbano. En lo rural nosotros por lo menos somos responsables del 40%, pero más allá de la cifra es algo que hay que hacer para que salgan de la pobreza. No que solo serán créditos subsidios por una vez, sino que sean acompañamiento.



