Consejos para que aproveche descuentos del CyberLunes y compre seguro

Este lunes 21 de junio se vivirá una nueva edición del CyberLunes, una jornada en la que las plataformas de comercio electrónico tienen grandes e interesantes descuentos para todos los usuarios.

En algunas plataformas, la jornada se extenderá dos días más, hasta el miércoles 23 de junio.



Para que aproveche de la mejor manera estos días y pueda comprar lo que necesita, o lo que desea, con tranquilidad y sin sentir remordimiento, le traemos algunos consejos para que los tenga en cuenta.



PLANIFICAR



Según Linio, una de las plataformas más grandes de compras online, es bueno que haga una lista de lo que va a comprar, para sacar un presupuesto destinado a eso.



COMPARE PRECIOS



No se quede con una primera mirada. Revise precios de productos de diferentes marcas o en diferentes plataformas.



ESTABLEZCA UN PRESUPUESTO



Tenga claro lo que puede gastar y lo que no. Limite gastos y evite adquirir más de lo que puede para evitar deudas, dice Linio.



Es importante que sepa que hay descuentos adicionales por comprar con determinadas tarjetas o franquicias, lo que le ayudaría a un ahorro más destacado.



ACCEDA A LAS PLATAFORMAS SEGURAS



Compre en plataformas conocidas: que su url inicie con 'Https//:' y tengan el candado justo al lado izquierdo de la barra buscadora.



También es importante que se fije en las políticas de devoluciones y retractos. ¡Evítese un mal rato!



NO USE ALGO PÚBLICO



Para comprar seguro, importante evitar usar WiFi o equipos públicos.

Y PARA LAS PLATAFORMAS?



Si los usuarios deben tener cuidado, las plataformas que ofrecerán los productos también. Por eso, es importante que aumenten sus protocolos de seguridad para combatir el fraude de la mejor manera.



Aquí, algunas recomendaciones de Beetrack, un software especializado en logística:



- Asegúrese de que el pago haya sido exitoso: ya sea por transferencia, pago con tarjeta o consignación, confirme que el pago ha ingresado a su cuenta antes de despachar el producto.



- Tenga visibilidad sobre el estado de cada pedido: esto le da seguridad al cliente y también a la empresa, para reaccionar ante cualquier eventualidad.



- Asigne y envíe un pin de seguridad por cada guía de despacho: así se asegura de que el producto se esté entregando al cliente que lo pidió.



- Implemente sistemas de firmas electrónicas: en tiempos de pandemia es bueno para evitar contacto entre cliente y quien entrega el producto.



