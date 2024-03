Daniel Kahneman, el psicólogo que revolucionó la economía murió a los 90 años

Daniel Kahneman, un psicólogo cuyo trabajo que puso en duda la racionalidad de la toma de decisiones ayudó a generar el campo de la economía conductual y le valió el Premio Nobel, falleció. Tenía 90 años. Murió este miércoles 27 de marzo, informó el Washington Post, citando a su hijastra, Deborah Treisman, editora de ficción del New Yorker. No habían mas detalles disponibles. Kahneman puso 'patas arriba' los supuestos sobre la racionalidad que habían dominado la economía durante décadas.



Pudo mostrar la lógica detrás de una serie de comportamientos desconcertantes: por qué la gente se niega a vender acciones que han perdido valor, o por qué conducen hasta una tienda lejana para ahorrar dinero en un artículo pequeño, pero no para ahorrar lo mismo en uno caro. Kahneman era "el psicólogo vivo más influyente del mundo", dijo a The Guardian el profesor de la Universidad de Harvard Steven Pinker en 2014.



"Su trabajo es realmente monumental en la historia del pensamiento". Trabajando con el psicólogo Amos Tversky, Kahneman aisló sesgos que distorsionan la toma de decisiones. Estos incluyen la aversión a la pérdida y cómo la forma en que se formula una pregunta puede afectar la respuesta.



Por ejemplo, si un programa de salud salvará 200 vidas y provocará 400 muertes, su aceptación puede depender de si sus proponentes destacan las vidas salvadas o las vidas perdidas.



Kahneman dijo que el cerebro reacciona rápidamente y basándose en información incompleta, a menudo con resultados desafortunados. "Las personas están diseñadas para contar la mejor historia posible", dijo en una entrevista de 2012 con la Asociación Estadounidense de Psicología.



"No pasamos mucho tiempo diciendo: 'Bueno, hay muchas cosas que no sabemos'. Nos conformamos con lo que sabemos".



Bajo la rúbrica "teoría de las perspectivas", Kahneman y Tversky provocaron una revolución en la psicología y luego en la economía, que rara vez había sido considerada una ciencia experimental.



El campo de la economía conductual surgió a finales del siglo XX cuando un grupo de jóvenes economistas utilizó sus conocimientos para desafiar las nociones clásicas del "homo economicus", el actor racional.



En 2011, Kahneman publicó el best seller Pensar, rápido y lento, encontrando una amplia audiencia para sus ideas. El estudio presentó una visión integral de la mente que contiene dos sistemas, uno rápido e intuitivo, el otro lento y más racional. Ofrecía consejos para tomar mejores decisiones, empezando por: "Reconoce las señales de que eres un campo minado cognitivo".



Daniel Kahneman nació el 5 de marzo de 1934 en Tel Aviv, donde su madre estaba visitando a unos familiares. La familia vivía en Francia y había emigrado allí desde Lituania. Su padre, un químico judío, fue arrestado por su religión durante la Segunda Guerra Mundial y luego liberado. Después de la guerra, la familia se mudó a Palestina. Kahneman recibió una licenciatura en psicología de la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1954.



Ese mismo año, se unió a las Fuerzas de Defensa de Israel, donde fue asignado a la rama de psicología y puesto a cargo de evaluar a los reclutas. El sistema que desarrolló se utilizó durante décadas, escribió en su autobiografía del Premio Nobel. Recibió un doctorado de la Universidad de California en Berkeley en 1961 y regresó a la Universidad Hebrea para enseñar en el departamento de psicología.



En 1969 conoció a Tversky, quien se convirtió en su colaborador durante más de una década en su trabajo ganador del Premio Nobel. "Amos y yo compartimos la maravilla de ser juntos dueños de una gallina que podía poner huevos de oro: una mente conjunta que era mejor que nuestras mentes separadas", escribió Kahneman.

"Probablemente he compartido más de la mitad de las risas de mi vida con Amos".

Daniel Kahneman

Su colaboración produjo artículos, libros y experimentos innovadores como el juego del ultimátum, en el que a una persona se le da dinero con la condición de que lo comparta con una segunda persona.



Normalmente, la segunda persona no se quedará con menos del 20% o el 30% de la participación, aunque sería racional aceptar cualquier cantidad. La estrecha colaboración entre Kahneman y Tversky se hizo más conocida con la publicación en 2016 de The Undoing Project de Michael Lewis.



Kahneman tenía nombramientos en la Universidad de Columbia Británica en Vancouver y en Berkeley. En 1993, se trasladó a la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, donde fue profesor de psicología y también enseñó en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales Woodrow Wilson.



En años posteriores estudió la felicidad; más técnicamente, la hedonismo: cosas que hacen que las experiencias sean placenteras o desagradables, y cómo medirlas. Un hallazgo notable fue que las personas ricas rara vez eran más felices que aquellas con ingresos más bajos, lo que cuestiona la idea de que el dinero compra la felicidad.



Kahneman compartió el Premio Nobel de 2002 con Vernon Smith, otro economista experimental. Kahneman y su esposa, Irah Kahn, tuvieron dos hijos: Michael y Lenore. La pareja se divorció y luego se casó con la psicóloga Anne Treisman, quien murió en 2018.



