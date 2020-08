Davivienda y Bancolombia, los que más pagan Ingreso Solidario

Apoyados por los adelantos en transformación digital que venían haciendo desde hace varios años y que por cuenta de la pandemia se han fortalecido, los bancos Davivienda y Bancolombia han sido las entidades líderes en la distribución de los recursos del Ingreso Solidario (IS) con los que el Gobierno busca llegar a 3 millones de familias vulnerables en los 32 departamentos.



Hay que recordar que dicho subsidio es una transferencia monetaria en favor de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad que no sean beneficiarios de programas sociales del Estado y que busca paliar los efectos económicos por las acciones de aislamiento para evitar una mayor expansión del coronavirus y que comenzó a pagarse, inicialmente, con una duración de tres meses a partir de abril, pero que se amplió hasta diciembre.



A cada familia se le hace un giro de $160.000 mensuales siempre y cuando no sea beneficiaria de los programas sociales Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y Devolución del IVA.



A partir del primero de agosto se comenzó a pagar la cuarta cuota del subsidio a 2,5 millones de beneficiarios de esta etapa y el propósito del Gobierno es que la operación se haga garantizando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad al evitar aglomeraciones de beneficiarios en los puntos de retiro.



Es por este motivo que las dos entidades mencionadas, con amplia presencia nacional y que han desarrollado productos tecnológicos como Daviplata, en el caso de Davivienda, y Nequi, de Bancolombia, que han permitido la bancarización de miles de colombianos, tuvieran la oportunidad de aprovechar esas plataformas digitales para la dispersión de los recursos del Gobierno, aunque varias entidades financieras también han realizado esa función.



Todas las entidades que distribuyen esas transferencias reciben una comisión por parte del Gobierno y que en el caso de los bancos está entre $1.100 y $2.300 por giro. Esto depende del volumen de operaciones asignadas y del tipo de pago que se realiza, es decir, si es un giro o un abono.



Un vocero de Bancolombia informó que la entidad “ayudó a canalizar cerca de $442.000 millones de pesos en recursos del IS, del Gobierno Nacional, y Bogotá Solidaria en Casa, de la Alcaldía de Bogotá. Los beneficiarios han sido más de 855.000 personas. De este número de ciudadanos, 821.000 corresponden a receptores del IS”.



Por su parte, Davivienda informó que “ha distribuido del 7 de abril al 10 de agosto como banco de $406.814 millones”.



El Banco Agrario informó que con corte a junio había realizado giros por IS a bancarizados por $32.652 millones y a no bancarizados por $129.870 millones, para un total de $162.522 millones.



Por su parte, Scotiabank Colpatria dijo que desde el 7 de abril ha realizado 67.153 dispersiones del giro por $11.342 millones a 31 de julio.



Pero la fintech colombiana Movi, que se enfoca en mejorar la inclusión financiera de quienes nunca han estado en el sistema, también está distribuyendo subsidios de IS. Esta plataforma dijo que tiene en “su público alrededor de 160.000 beneficiarios y $100.000 millones en abonos hasta el momento”.