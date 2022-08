Declaración de renta: cuántas personas deben cumplir con la obligación

La próxima semana inician los vencimientos de la declaración del impuesto de renta y complementarios para personas naturales, correspondiente al año gravable 2021. De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), se estima que alrededor de 4,8 millones de personas podrían declarar el impuesto.



(¿En qué se invierte lo que se recaude en la declaración de renta?).

Desde el próximo 9 de agosto y hasta el 19 de octubre, los ciudadanos sujetos a la presentación de la declaración, y el pago, en caso de estar sujetos, deberán cumplir con su obligación tributaria, según las fechas dispuestas en el calendario tributario a partir de los dos últimos dígitos del número de identificación tributaria (NIT).



“Con la información de sugeridas esperamos que el número de declarantes esté entre 4,5 y 4,8 millones. Es importante hacer claridad en que este número es preliminar y será validado con la realidad de las presentaciones de declaraciones”, indicó Julio Lamprea, director de gestión de impuestos de la Dian.



(Cómo está el sistema financiero colombiano, según calificadora Moodys).



¿Quiénes declaran?



De acuerdo con la autoridad tributaria y aduanera, las personas sujetas a la declaración del impuesto son aquellas que durante el año pasado cumplan con al menos una de las siguientes condiciones: poseer un patrimonio bruto superior a $163,38 millones, o ingresos brutos iguales o superiores a $50,83 millones.



También aplica para todas las personas naturales que registren consumos con tarjeta de crédito superiores a $50,83 millones durante el 2021, o también compras y consumos totales superiores ese mismo monto, o consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por ese valor total acumulado.



La presentación y pago de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de las personas naturales aplica también a los responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA) al cierre de 2021.



“Es muy importante que los ciudadanos que deban declarar renta tengan habilitada su cuenta de usuario registrado en el portal transaccional, ya que el formulario de la declaración estará solo disponible a través de esta opción”, reiteró Lamprea.



A diferencia de otros años, dejará de estar disponible la opción de usuario no registrado para el cumplimiento de esta obligación tributaria.



Herramientas de apoyo



Para facilitar la declaración, y eventual pago, del impuesto, la Dian dispuso de una serie de herramientas para la ciudadanía. “Declarar no siempre significa pagar”, mencionó el director de impuestos de la entidad, quien invitó a las personas a visitar el ‘Micrositio Renta Personas Naturales Año Gravable 2021’, dispuesto en la página de la Dian.



Allí, se cuenta con información detallada sobre el proceso, por medio de facilidades como el ‘Programa Ayuda Renta 2021’, para la construcción de un borrador de la declaración; el sistema ‘Hazlo tú mismo’, como guía, paso a paso, para saber si deben declarar o no, y también en el diligenciamiento, presentación y pago.



También está disponible la declaración de renta sugerida, donde se dispone de un motor de consulta que funciona con el número de NIT, y adicionalmente, la consulta de información exógena o reportada por terceros.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

PORTAFOLIO