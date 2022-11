Más de 500.000 personas no declararon renta: lo que sigue para morosos

El pasado 19 de octubre se acabaron los vencimientos para que las personas naturales presentaran su declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian.



Las cifras reveladas por la entidad muestran que 4,45 millones de personas presentaron su documento y esto representó un incremento del 7,3 % frente a lo registrado en 2021, con más de 302.000 declarantes.

En total, el recaudo de todos ellos llegó a 15,1 billones de pesos. Asimismo, las personas que tuvieron impuesto a cargo lo efectuaron en línea (58 por ciento) frente al resto que lo hizo en las oficinas de las entidades autorizadas a recaudar (42 por ciento).

Por el lado de los que no cumplieron, 524.653 personas estaban obligadas a declarar renta pero no hicieron el trámite. De estos, 166.753 ciudadanos debían inscribirse en el RUT y hacerlo por primera vez y no cumplieron.

En consecuencia, la Dian invita a que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones. “Es importante recordar que el cumplimiento extemporáneo de esta obligación acarrea una sanción por mes o fracción de mes calendario de retardo, sumado a los intereses de mora correspondientes”, señala la entidad.



En los meses de vencimiento de este tiempo fueron atendidos 485.329 ciudadanos de forma presencial y virtual a través de los canales de atención. Entre las herramientas que proporciona la entidad están algunas para facilitar el diligenciamiento, la presentación y pago de esta obligación tributaria, entre ellas, el programa Ayuda Renta, mediante el cual puede elaborarse el borrador de la declaración.

