Los cambios que vendrían para la declaración de renta en 2024

Es sabido que muchos ciudadanos han estado ajustando sus finanzas personales a razón del incremento del costo de vida; no obstante, para el 2024, todo parece apuntar que estos esfuerzos tendrán que aumentar.



Esto aplicaría solamente para las personas que devenguen más de 10 millones de pesos mensuales, quienes, según explica el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, son más de 250.000 personas.



Como ocurre de manera anual, entre agosto y octubre comienzan a vencerse los plazos para hacer la declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por los ingresos, gastos y demás movimientos financieros hechos en el 2022.



Ante esto, los colombianos buscan aprovechar las posibilidades disponibles para que la base gravable sobre la cual se calcula el impuesto de renta sea lo más baja posible y, por lo tanto, se tenga que pagar un valor inferior, no deba pagar nada o, incluso, tener un saldo a favor.



No obstante, en 2023 esta base no se podrá reducir con la misma proporción que se venía haciendo en años previos e, incluso, este año, pues en la reforma tributaria aprobada en 2022 se incluyeron varias modificaciones.



Carlos Enrique Neira, director de Global Mobility Services en KPMG Colombia, explicó para EL TIEMPO que hasta el 2022 se podía destinar hasta un 30 % de los ingresos anuales, sin sobrepasar los 136'226.000 pesos, a un fondo voluntario de pensiones o a una AFC (Ahorro para el Fomento de la Construcción), que son cuentas de ahorro para la compra de vivienda.



Dichos aportes permiten reducir la base gravable sobre la cual se calcula el impuesto de renta. Adicionalmente, el 25 % del valor total de los pagos laborales estaba libre de este gravamen, si y solo si estos no superaran 2.880 UVT (Unidad de Valor Tributario), los cuales, para 2023, son equivalentes a 122'146.560 pesos.



"No es que se tenga más oportunidad de planeación fiscal y ver qué más se puede hacer para disminuir la base gravable, porque la reforma tributaria estuvo enfocada a limitar aún más estos beneficios y posibilidades de disminuir la base gravable", explicó el experto.



A esto se le suma otra limitante, pues el año pasado la sumatoria de las deducciones y rentas exentas no podía superar el 40 % de los ingresos de la persona o 5.040 UVT (equivalentes a 213'756.480 pesos), pero que, para este año, se está reduciendo a 1.340 UVT (56'832.080 pesos).



Esto significa que, para el próximo año, muchas personas en el país verán aumentar de manera significativa la base por la cual tendrán que calcular su impuesto de renta del 2022 y, por lo tanto, las posibilidades de pagar más aumentarían.



Cifras de KPMG indican que las personas que ganen unos 10 millones de pesos mensuales podrían pagar entre 1 y 2,5 millones de pesos más de renta el próximo año, mientras que las personas que tengan un sueldo de 15 millones de pesos pagarían cerca de tres millones de pesos adicionales, aunque cada caso es diferente e influyen varios otros factores.



