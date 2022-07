Declaran desierta opa por el Grupo Argos

El 6 de julio terminó la oferta pública de adquisición de acciones (opa) que el Grupo Gilinski había lanzado por el Grupo Argos, la séptima por compañías del Grupo Empresarial Antioqueño, y el balance fue negativo pues pese a que logró aceptaciones por el 11,08% de acciones de la holding de infraestructura y cementos, no se acercó al mínimo que se había propuesto del 26%.



Por ese motivo, y al no aceptar liberar los mínimos, es decir, comprar menos del mínimo propuesto, no aceptó comprar las 73.466.106 acciones ofrecidas por 2.334 socios de la compañía por lo que la Bolsa de Colombia declaró desierta la operación. El mínimo propuesto para comprar era el 26% de participación y el máximo de 32,5%.



Para Daniela Triana, especialista en renta variable de Acciones & Valores, pese a que con la fortaleza del dólar la operación podría ser ventajosa para el accionista, el ruido de una posible recesión en Estados Unidos tuvo un efecto pues “esas no eran las expectativas del mercado”.



Eso sumado a que se consideró, desde cuando los Gilinski lanzaron la opa, que la participación mínima a adquirir era muy alta.



Estimó que vendrá una corrección agresiva del precio, pues no hay incentivo “para mantener la cotización alta y será un golpe pesado para los que tienen esa acción en los portafolios”.



De hecho, ayer el precio de la acción de Grupo Argos sufrió una fuerte caída de 7,4% en la Bolsa de Colombia.



Anticipó que el Grupo Gilinski podría presentar una opa por Bancolombia, “aunque no es tan sencillo pues terminaría siendo más costosa que las demás por la prima que tendría que ofrecer”.



Por su parte, el analista financiero y bursátil Andrés Moreno Jaramillo dijo que “el mercado está desaprovechando una gran oportunidad de un empresario. El GEA, por temas regionales y políticos no quiso ver que esto era una buena jugada”.

Advirtió que los fondos de pensiones perdieron la oportunidad de vender a buenos precios.



PORTAFOLIO