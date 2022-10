Déficit comercial creció con Brasil y México en agosto

Colombia registró en agosto un reajuste mixto de su balanza comercial con las principales economías de América Latina y con sus vecinos o pares similares.

Así se concluye de la revisión al reporte del balance comercial que realiza el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), cuya versión más reciente es la del pasado agosto.



En líneas generales, vale precisar que en ese mes el país registró un déficit comercial de US$9.373 millones, producto de anotar unas importaciones por US$48.511 millones, mientras las exportaciones fueron de US$39.138 millones.



Ahora bien, profundizando sobre la región, al menos por bloque, es importante precisar que a nivel conjunto, el país logró un superávit de US$1.861,1 millones bajo el paraguas de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), un dato que contrasta en demasía con el resultado de hace un año, cuando era un déficit comercial por US$775,4 millones.



Al segmentar aún más y hablar sobre la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se evidencia también un superávit de US$442 millones para el corte de agosto, una cifra positiva, aunque menor que la del año pasado, de también un superávit por 572,9 millones.



Dentro de este selecto grupo de países andinos, por ejemplo, más allá del superávit con Ecuador o el déficit con Bolivia, sobresale el caso de Perú. Con una economía similar a la colombiana en muchos aspectos, en agosto pasado se logró un superávit comercial de US$64,2 millones con Lima, no obstante, esta cifra es ínfimamente menor a los US$198,7 millones de ventaja comercial que se lograron el año pasado.



En 2021 las importaciones de Perú fueron US$486,2 millones al tiempo que las exportaciones alcanzaron US$684,9 millones. Este año, las ventas externas alcanzaron los US$715,3 millones y las compras US$651,1 millones.



Ahora bien, al ampliar el rango de análisis ubicando a Chile, otra de las economías similares a la colombiana, se encuentra que maneja un patrón similar a lo que se experimentó el año anterior. En 2022, se registró un superávit de US$468 millones versus una ventaja comercial de US$271,3 millones.



En lo particular, se destacó un incremento de las exportaciones desde los US$660 millones en 2021 a los US$1.078,9 millones del año en curso. Las importaciones, por su parte, también crecieron a partir de los US$388,7 millones a los US$610,9 millones.



Sobre la actividad comercial con México, la segunda economía de América Latina y miembro de la Alianza del Pacífico, en agosto el país volvió a registrar un nivel del déficit comercial, aunque ligeramente mayor que el evidenciado el año pasado. En concreto, el desbalance con el país azteca sumó US$1.498,2 millones en 2022, levemente superior a los US$1.491,4 millones registrados en 2021.



En lo particular vale destacar el incremento de las ventas externas colombianas hacia este país de América del Norte hasta los US$1.107,9 millones desde los US$717,5 millones; al tiempo que el ritmo de las compras interas se desaceleró levemente ya que pasaron de US$2.208,9 millones el año pasado hasta los US$2.606,2 millones para el año en curso.



Para el caso de Brasil, la economía más importante de la región, el déficit comercial pasó de US$736,5 millones en agosto de 2021 a US$1.543, 1 millones para el octavo mes del año 2022. Este comportamiento se explicó mayormente por el incremento de las compras al país amazónico, que se movieron desde los US$1.950,5 hasta los US$3.150,5 millones.



Entre otros análisis, vale resaltar la reducción del déficit comercial con Argentina, desde los US$554,2 millones a los US$489 millones en agosto de 2022, impulsado por un crecimiento en las ventas hacia el exterior.



A su vez, el comercio con Venezuela resultó con una balanza positiva de US350,9 millones para el mes de agosto; poco más del doble de los US$145,7 millones alcanzados hacia la mitad del año pasado.



Aún es poco tiempo para evaluar el desempeño comercial desde la reapertura de la frontera.



Las exportaciones hacia el vecino país alcanzaron US$400,3 millones, al tiempo que las importaciones sumaron US$49,4 millones.



