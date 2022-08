Estos serían los mayores impactos que traería la reforma tributaria

El proyecto de reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro ha generado posiciones a favor y en contra en torno a varios elementos. Por ello, desde Deliotte, Diego Cubillos, socio de Impuestos y Legal de la firma consultora, conversó con Portafolio sobre algunos de los impactos que traería la reforma para las personas y las empresas.



¿Cómo ven la posibilidad de aprobar una tributaria por $25 billones?



Es una suma históricamente alta, retadora, con bastantes comentarios. El problema es que ese monto recae sobre los mismos contribuyentes. Buena parte en personas, trabajadores, que ya vienen tributando y verán incrementos importantes. En los niveles más bajos de la tabla vemos unos aumentos que van a superar el 50%. Y esos primeros rangos son desde los $10 millones en adelante.



La tarea está incompleta y recae sobre quienes tributan juiciosos cuando se debería es expandir la población que paga impuestos. Muchos no lo hacen y tienen ingresos mayores, trabajan informalmente pero mueven mucho dinero.



Un segundo comentario es que algunos estudios mencionan que a niveles altos de tributación llegan problemas de recaudo, porque quien se vea afectado con una alta tasa buscará opciones, como irse del país, alternativas de planeación, o incluso esquemas de elusión. Eso puede tener efectos en la generación de empleo y la inversión, pues aunque recae sobre las personas naturales, carga a inversionistas y accionistas.



En las personas naturales, ¿cómo ve la definición del impuesto de renta?



La base de $10 millones es un tema que podríamos llamar subjetivo, y debería profundizarse con elementos más objetivos. Hay que considerar algunas características para definir a alguien de altos ingresos. No es lo mismo una persona soltera y sin obligaciones a una que gane lo mismo, tenga 3 hijos, y pague un arriendo o un crédito hipotecario.



Falta complementar ese rango y establecer la capacidad contributiva de una persona y no generalizar que todos los que ganan $10 millones son ricos.



Otra parte importante de la reforma recae en las empresas, ¿cómo ve eso?



En personas jurídicas continua la misma tarifa general de renta de 35% y para el sector financiero la sobretasa de 3 puntos, al 38%, pero la reforma busca que quede como permanente. De nada sirve una tasa nominal baja si su base gravable es alta, hay que mirar cuánto es la tasa efectiva, cuánto tributan realmente en renta. Si bien no se aumenta la tarifa sí se aumenta la tasa gravable, pues se están restringiendo beneficios a algunas empresas, a las entidades sin ánimo de lucro, y también afecta las donaciones que se hacen en áreas como investigación, ambiente y ciencia y tecnología.



Estos instrumentos se están viendo restringidos, y el impuesto real que se pagará es alto.

Adicional a eso, se habla de una tasa de 35% que aplica sobre las utilidades, pero cuando estas se distribuyen sobre los accionistas vuelven a incrementar, con un impuesto al dividendo que llegaría hasta el 39%, las utilidades tributarán dos veces. Los inversionistas pensarán dos veces antes de invertir en Colombia.



¿Cómo ve las condiciones del proyecto para las industrias extractivas?



Hay un efecto muy grande. Es uno de los ejemplos de cómo, aunque la tasa nominal se mantendría, con las restricciones a la deductibilidad de las regalías, que es uno de los gastos más grandes e importantes de esta industria, hace que su base tributaria se dispare. Sin la deducción de regalías se llegaría a una tasa, solo en renta, superior al 50%.



Esto trae un impacto fuerte en el sector, pero consecuente con el objetivo del gobierno de migrar de un esquema de economía extractiva a otra más limpia. Debería ser un proceso de transición a mediano y largo plazo, pues Colombia depende mucho de los impuestos y recursos a estas empresas. Si bien son cambios viables, se deben hacer de forma más transitoria.



También hay otros nuevos impuestos a las industrias extractivas, que puede que generen recursos al Estado, pero colateralmente hay efectos que podrían ser negativos a la economía.



La reforma introduce impuestos ‘saludables’, ¿qué tan efectivos son?



Como lo ha dicho el Presidente y el ministro Ocampo, más que impuestos se pretende es un proceso de concientización sobre este tipo de bebidas y alimentos. Más que el recaudo obedece a un tema de salud. Los considero válidos, pero también tiene un efecto económico sobre la población cuya alimentación se basa en este tipo de comidas.

Es un tema que desde hace varias reformas se viene analizando. Es hora de mitigar los efectos negativos de estos productos, pero hay varias formas, no solo tributarias.



Laura Lucía Becerra Elejalde