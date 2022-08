Demanda de biocombustibles aumentó en primer semestre

El país ha avanzado en el uso de biocombustibles para mezclar con la gasolina y el diésel. Se trata de una política que permite que etanol y biodiésel se sumen al combustible fósil tradicional para lograr mezclas menos contaminantes. Las mezclas actualmente son 10% de biodiésel para diésel (o Acpm) y 6% de etanol para gasolina.



De acuerdo con Fedebiocombustibles, durante el primer semestre, la demanda de ambos creció frente al mismo periodo de 2021, siendo de 12,5% el alza para biodiésel y 8,9% para bioetanol.



En cuanto al valor de las ventas sectoriales, estas han tenido un crecimiento mucho más elevado que el volumen. En el primer semestre, estas llegaron a $3 billones.



De acuerdo con Jorge Bendeck, presidente del gremio, este resultado se logró como consecuencia del efecto base comparativo, frente al paro nacional que vivió el país durante abril y mayo de 2021.



Al respecto, el líder gremial señaló que esto no ha conllevado a que se deban incrementar las áreas sembradas ni de caña de azúcar ni de palma de aceite.

“Con la producción actual de materias primas es posible atender los mandatos actuales de mezclas de biocombustibles”, explicó a Portafolio Jorge Bendeck.



Actualmente hay 8 plantas produciendo biodiésel y otras 7 que generan bioetanol. El presidente señaló que si bien hay algunas que no están operativas, estas no representan un riesgo de abastecimiento teniendo en cuenta los niveles actuales de demanda.



De hecho, esperan que el ritmo de crecimiento de esta se mantenga sobre 3% en lo que resta del año, teniendo en cuenta ese escenario base.



Bendeck agregó que por el momento los planes de expansión de las empresas del sector están a la espera de “lineamientos del Gobierno Nacional sobre su visión en términos de mandatos de mezclas, regulación de precios, contratos y sistemas de información”. Con claridad en estos temas podría darse una mayor inversión.



Hasta el momento, los recursos destinados por el sector superan los US$3.000 millones y de acuerdo con el presidente de Fedebiocombustibles, en caso de que se avance con una hoja de ruta de promoción de combustibles sostenibles para la aviación, esta cifra podría duplicarse fácilmente. (Véase contraportada).



“Lo que se está viendo con altísimo interés por parte de los inversionista son los combustibles sostenibles de aviación (SAF) incluidos en la ley de acción climática y los Conpes de Transición Energética”, dijo Bendeck.



Estimados de producción



Jorge Bendeck, presidente del gremio de productores de biocombustibles, explicó que a cierre de año esperan lograr 700.000 toneladas de biodiésel producido y 365 millones de litros de etanol. Con corte a junio, la producción era de 185 millones de etanol y 336 toneladas de biodiésel.



“Eso nos permitiría alcanzar una reducción de 3 millones de toneladas de CO2 emitidos al medioambiente”, dijo.



El presidente no especificó si para el segundo semestre entrarían nuevas plantas o las que no están produciendo actualmente reanudarían su operación para surtir el mercado local.



