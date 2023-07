Estafas por WhatsApp: denuncia nueva modalidad con pago de multas

Desde Bancolombia y la Federación Colombiana de Municipios se advirtió sobre una modalidad de estafa vía WhatsApp, en la cual personas que se hacen pasar por asesores digitales de la plataforma Simit ofrecen falsos descuentos en multas de tránsito.

Mediante esta modalidad, según advierten ambas entidades, se busca redirigir a la persona a sitios web no relacionados con la plataforma en los cuales se les solicitan sus datos personales para así llevarlos a la aplicación de mensajería.



Ya en WhatsApp, los estafadores consultan el estado de cuenta con la promesa de hacerles un descuento del 50 % del valor de sus multas de tránsito, generándole un recibo de pago junto a un certificado bancario falso y solicitando consignación.



Frente a este modus operandi, Bancolombia y Fedemunicipios hicieron las siguientes salvedades:



- El Simit no cuenta con asesores digitales ni canales de atención por WhatsApp.



- Solo los organismos de tránsito son los autorizados para otorgar descuentos.



- Los usuarios pueden pagar sus multas por medio del botón PSE en la página web o con el recibo de pago en entidades bancarias, no por medio de billeteras virtuales o consignaciones a cuentas de ahorros.



- Los trámites ante el Simit son gratuitos y no necesitan intermediarios que cobren alguna comisión.



En cuanto a la certificación bancaria enviada a nombre de Bancolombia, cabe anotar que es falsa y que, de cualquier modo, para este tipo de trámites lo más recomendable es acudir a los canales oficiales de cada entidad.



