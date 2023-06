Posible recesión en EE. UU.: Departamento del Tesoro no ve riesgos

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ve cada vez menor el riesgo de que Estados Unidos caiga en una recesión, y sugirió que una desaceleración en el gasto de los consumidores puede ser el precio a pagar por terminar la campana en contra de la inflación.



Sobre la posibilidad de una recesión, Yellen dijo: "Mis probabilidades de que eso suceda, en todo caso, han disminuido, por la resistencia del mercado laboral y una inflación que está bajando".



La funcionaria afirmó que "no voy a decir que no es un riesgo, porque la Fed está endureciendo la política", dijo en alusión a los 10 aumentos de tasas de interés de la Reserva Federal desde marzo de 2022, con potencialmente otros más por venir.



Sus comentarios contrastaron con las crecientes preocupaciones sobre recesión en el otro lado del Atlántico. La actividad económica de la eurozona casi se estancó, según datos recopilados por S&P Global.



Los informes hicieron caer las acciones mundiales, mientras que los bonos aumentaron al tiempo que los inversionistas buscaban activos más seguros en medio de una mayor ansiedad de que la política agresiva del banco central llevaría a las economías a una recesión.



Sin embargo, hasta ahora, la economía estadounidense ha demostrado ser resistente. El informe de empleo de mayo supero las previsiones de los economistas. Los de construcción de viviendas y ventas minoristas para el mes pasado también mostraron una sorprendente resistencia frente al agresivo ajuste monetario de la Fed.



"Probablemente necesitemos ver cierta desaceleración en el gasto para controlar la inflación", dijo Yellen en referencia al consumo. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, "es bastante alta", manifestó.



La publicación del índice de precios al consumidor de la semana pasada mostró que la tasa de inflación subyacente para mayo aumento un 5,3% con respecto a 12 meses antes. El aumento del año pasado en los costos de la vivienda, que solo se incorpora al IPC con retraso, fue el culpable de parte de ese incremento.



El IPC general fue del 4% en mayo, muy por debajo del máximo del 9,1% alcanzado en junio del año pasado. "La inflación realmente ha bajado mucho, y hay más en camino", predijo Yellen, en parte debido a un ajuste esperado en el mercado inmobiliario.



En cuanto al debate entre algunos economistas sobre si la Reserva Federal debería elevar su objetivo de inflación por encima de la tasa del 2% que se adoptó durante una época de débil crecimiento e inversión, Yellen indicó que tal discusión no es apropiada en un momento en que los responsables de la política monetaria luchan por contener el aumento de precios.



"Podríamos tener un hermoso debate sobre cuál sería el objetivo de inflación", dijo Yellen. "Pero este no es el momento para ese debate". El presidente de la Fed, Jerome Powell rechazó la idea de considerar un cambio en el objetivo del 2%, sentimiento que reitero ante el Congreso esta semana.

BLOOMBERG