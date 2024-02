Desde el Congreso piden cuentas al Gobierno por líos en el Presupuesto 2024

Por medio de una carta de once puntos, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, le solicitó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que le responda al Congreso de la República varios cuestionamientos sobre las fallas en el Presupuesto 2024, que tiene en vilo la ejecución de varios proyectos.



(Lea: Metro de Bogotá y 20 vías 4G, entre las obras con recursos en vilo del Presupuesto 2024).

La solicitud de la Congresista se hace horas después de que Portafolio revelara este viernes, que los líos en el PGN para 2024 no sólo se traducen en los $13 billones que no tienen una destinación específica de uso para los próximos 12 meses, sino que tienen en vilo más de 100 obras y proyectos de inversión del Gobierno Nacional en cuatro entidades, cuyos recursos no están especificados dentro de las cuentas del Estado.



(Vea: ‘Estamos analizando las implicaciones para el Metro’, alcalde Galán sobre Presupuesto).

Katherine Miranda Prensa Cámara

Peticiones de la carta

A continuación los puntos de la carta, sobre la solicitud hecha al jefe de la cartera de Hacienda, en la que piden que aclare las fallas del decreto 2295 de 2023 de liquidación del Presupuesto de 2024:

1. Sírvase explicar cómo el Ministerio de Hacienda planea subsanar el error de forma en la expedición del decreto liquidatorio de Presupuesto General de la Nación para corregir los 13 billones de pesos que no están registrados para el inicio de la vigencia en referencia.

2. Explique detalladamente las razones por las cuáles se cometió este error y por qué no se dio cumplimiento a lo establecido en la normatividad de expedición de la liquidación en el marco del Estatuto Orgánico de Presupuesto.

3. Explique las razones por las cuales el decreto en mención no refleja lo aprobado por el Congreso de la República en cuanto a la ejecución de gastos del monto aprobado.

4. Informe por qué razones a la fecha no se ha hecho el cambio del decreto liquidatorio para el inicio de vigencia del 2024. Detalle los riesgos legales a los que se enfrentaría si ese decreto no es subsanado por su cartera.

5. Explique las inversiones que están en riesgo por los 13 billones de pesos “faltantes” en el decreto liquidatorio del 2024. Detalle monto, tipo de inversión y lugar de ejecución del programa u obra.

6. Explique la situación actual de las vigencias futuras autorizadas y como se afectan con el “faltante” de los 13 billones de pesos dentro del decreto liquidatorio en mención.

7. Informe las razones técnicas por las cuales no se desagregaron los recursos en los sectores de infraestructura de transporte y de educación. Explique cómo esta decisión técnica no confunde los recursos de cada proyecto.

8. Sírvase informar cómo se ejecutará los recursos del PGN de 2024 a través de organizaciones y juntas comunales. Detalle monto y porcentaje del PGN 2024 destinado para ese propósito. Incluya la normatividad que lo permitiría y aporte las medidas de control fiscal para que la ejecución de estos recursos cumpla su cometido a través de estos actores.

9. ¿Cuáles han sido las instrucciones del Presidente de la República para proyectar el decreto liquidatorio en referencia?

10. Aporte el proyecto de decreto con el respectivo radicado de la Presidencia de la República que su cartera entregó a esta instancia.

11. Aporte el proyecto de decreto que Presidencia le regresa al Ministerio de Hacienda con los cambios hechos. Explique y detalle las diferencias entre lo que el Ministerio de Hacienda entregó a la Presidencia y lo que ésta modificó para luego publicar la versión final por parte de su cartera. Agradezco de antemano la atención prestada a este fin.

PORTAFOLIO