‘Después del paro, la sociedad se ve más fragmentada’: experto

El año pasado, Esteban Piedrahita era presidente de la Cámara de Comercio de Cali cuando la capital del Valle y la región enfrentó el estallido social. Hoy desde la academia, como rector del Icesi, analiza lo que pasó y aporta su mirada sobre el futuro. Si bien las cifras muestran mejoría, dice que ve a la sociedad fragmentada. Sostiene que candidatos a la presidencia deben plantear políticas diferenciales para el Pacífico y el Suroccidente del país.



¿Cómo ve el efecto del estallido social en Cali y en el Valle un año después?



Lo que sucedió en Cali y en el Valle fue dramático con la caída en todos los indicadores, en el empleo, en la producción industrial, en el consumo de energía, en la movilidad, comparable en muchos casos al primer encierro. Luego se fue moderando pero el impacto fue durísimo y eso no se entiende bien en otras regiones donde hubo afectaciones pero no como acá.



¿Y qué pasa hoy?



La buena noticia es que cuantitativamente la actividad económica, atada a los ingresos de los hogares ha rebotado bien. El empleo en Cali cayó en el paro pero hasta la última medición, de las cinco principales capitales, es la ciudad que más crece en empleo. Tuvimos una caída muy pronunciada en empleo, en empleo formal, en las aficiones a cajas de compensación y felizmente nos hemos ido recuperando. Lo mismo en la producción, en alguna medida en la renovación y creación de empresas. Además, hay que tener en cuenta que cuantitativamente los impactos para algunos también han significado pérdida de vidas y negocios.



¿Qué otro análisis hace?



Cualitativamente, si bien quisiera pensar que ha habido lecciones de esto y que el sector privado ha estado abocado a atender ciertas demandas sociales y de acercarse a los jóvenes, uno sí nota la ciudad bastante más desordenada, como que el respeto por la norma, especialmente en la vía, se ha deteriorado mucho. La destrucción de las estaciones del MIO y del mobiliario público ha incidido en el comportamiento de la gente en la calle.



Esto, de alguna manera, también ha contribuido a deteriorar el ambiente de seguridad. Está comprobado que cuando se deteriora la infraestructura pública el comportamiento de las personas tiende a deteriorarse y el incentivo de respetar la norma baja. La infraestructura pública se ha venido restableciendo, no a la velocidad que uno quisiera.



Presidente de la Cámara de Comercio de Cali.

¿Y a nivel social?



Espero que hayamos recogido aprendizajes, la economía, digamos globalmente, se ha recuperado bastante bien, pero individualmente hay muchas tragedias y pérdidas que lamentar. Esta es una ciudad y una sociedad bastante fragmentadas.



¿Y cuál ha sido el papel de las autoridades?



No soy experto en lo que está haciendo la Alcaldía y la Gobernación, pero sí, digamos que disminuyó la confianza en el gobierno municipal. Mucha gente percibió que el alcalde de pronto tomaba partido y en ciertos sectores eso no cayó bien. Las encuestas lo muestran claramente.



¿Se puede repetir lo de hace un año?



Este tipo de cosas pueden suceder en cualquier sociedad, pero en la colombiana o la caleña donde hay inequidades, donde hay baja cohesión o baja confianza y donde también hay economías criminales, ese tipo de situaciones son susceptibles de reaparecer.



Esperemos que el proceso de elecciones lo podamos vivir con tranquilidad, que la ciudadanía acepte los resultados, cualesquiera que ellos sean, y que podamos construir desde allí.



Muchas de las dificultades estructurales de nuestra región siguen ahí. Tenemos factores estructurales que hacen que este tipo de cosas puedan suceder en mayor medida aquí.

Uno es un entorno muy complejo, nos rodean regiones pobres, bastante olvidadas, donde hay presencia fuerte de economías criminales.



Hay que resaltar que hay organizaciones e iniciativas como Compromiso Valle, del sector privado, donde participamos nosotros como universidad, que está haciendo trabajo importante con jóvenes que participaron en el estallido social.



¿Hay propuestas de los candidatos presidenciales para dar respuestas?



No conozco en detalle las plataformas de los candidatos para nuestra región. Creo que Cali tiene problemas propios y muchas posibilidades y fortalezas.



Sufre las dificultades de un entorno complejo en el que habría que revisar muchas políticas incluyendo la fallida de la guerra contra la droga, y considerar la despenalización como solución alternativa.



Algunos candidatos han hablado de eso, otros no. Me preocupa que los que lideran las encuestas no hablan de eso.



Lo que sí necesitamos ahora un foco en el suroccidente y en el Pacífico diferencial.

