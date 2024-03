Deuda externa colombiana aumentó en 12.542 millones de dólares durante 2023

Al cierre de 2023 Colombia, tanto el sector público como el privado, registraba una deuda externa de US$196.360 millones, una cifra que representaba el 53,7 % del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con las estadísticas del Banco de la República.



Durante el año pasado, el total de la deuda externa colombiana registró un aumento de US$12.542 millones.



La deuda externa que tenía contratada el sector público al cierre del 2023 ascendía a US$ 112.970 millones y representaba el 30,9 % del PIB, según las cifras del banco central colombiano.



Por su parte, el sector privado tenía unas acreencias totales de US$ 83.390 millones, una cifra que representaba el 22,8 % del producto interno bruto.



El el corto plazo las obligaciones internacionales sumaban US$ 32.898 millones en los que crédito comercial sumaba US$ 4.542 millones, préstamos eran US$ 26.270 millones y otras fuentes como deuda externa de compañías de seguros originada en sus operaciones corrientes con sus contrapartes en el exterior y en el que desde 2014 incluye depósitos de no residentes en entidades financieras locales, era de US$ 2.086 millones.



Por su parte, en las obligaciones de largo plazo la suma era de US$ 163.463 millones, de las que crédito comercial eran US$ 114 millones, préstamos eran US$ 89.796 millones, en bonos sumaban US$ 63.950

millones y otras fuentes, que incluyen titularización (hasta enero de 2004) y arrendamiento financiero eran del orden de US$ 9.603 millones.



