Deuda externa colombiana comenzó el 2024 en 198.034 millones de dólares

Al cierre de enero pasado el monto de la deuda externa de Colombia ascendía a US$ 198.034 millones, es decir US$ 11.179 millones más que en el primer mes del 2023, cuando la cifra era de US$ 186.855 millones, de acuerdo con las estadísticas que consolida el Banco de la República.



La cifra a enero pasado representó el 54,1% del producto interno bruto, frente al 54 % de un año atrás, aunque durante el 2023 la cifra registró variaciones e incluso en julio del año pasado la cifra alcanzó a ser del 56,8 % cuando el monto total era de US$ 190.857 millones.



La deuda externa del sector público al cierre del primer mes del año fue de US$ 114.137 millones, de la que de corto plazo era de US$ 1.566 millones y de largo plazo US$ 112.572 millones.



Por su parte, la deuda del sector privado en enero pasado era de US$ 83.897 millones, con obligaciones de corto plazo por US$ 32.029 millones y de largo plazo por US$ 51.868 millones.



La deuda pública aumentó en el último año el 7,17% mientras que la deuda privada lo hizo en el 4,40%.

PORTAFOLIO