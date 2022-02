Deuda global alcanzó nuevo récord de US$303 billones

El pasivo mundial incrementó en el año 2021 y se posicionó en una cifra récord de US$303 billones, mediante el aporte de US$10 billones en los últimos 12 meses.



Este crecimiento en la deuda global, según el Instituto Nacional de Financiamiento se dio en su mayoría por gracias a los mercados emergentes impulsados en gran medida por China.



Por sectores, el gobierno general y las sociedades no financieras experimentaron los mayores aumentos.



Por otro lado, la deuda fuera del sector financiero alcanzó los US $233 billones, US $9 billones más frente a los US $224 billones de 2020.



Sin embargo, con la ayuda de la recuperación económica y el aumento de la inflación, la relación deuda y PIB mundial disminuyó de un máximo histórico de más del 360% en 2020 a 351% en 2021, todavía unos 28 puntos porcentuales por encima de los niveles previos a la pandemia.



El IIF evidenció en su análisis los mayores descensos sobre todo en el sector empresarial de mercados maduros, tanto empresas no financieras como instituciones financieras. En general, el 75% de los países experimentaron una disminución en los índices de deuda el año pasado.



Así mismo, la deuda de los mercados emergentes se acerca rápidamente a los US $100 billones. A 2021, aumentó en alrededor de $8,5 billones para un total de US$ 95 billones.

Entre los países, China experimentó el aumento más pronunciados en el valor en dólares de la deuda pendiente, en total subió en alrededor de US$ 7 billones, cerrando en US $60 billones en 2021. Este valor corresponde a un alza mayor al de Estados Unidoos, que fue de US $ 5,3 billones.



Aún así, en alrededor del 330% del PIB, la deuda total en China es alrededor de 6 p.p. menos que en el año 2020.



En el caso de Colombia, en todos los sectores disminuyó el crecimiento de la deuda global, excepto por el sector financiero el cual se mantuvo en 6%.



En el año 2020, la cifra general del país llegó a 140,2%, y en el año 2021 bajó a 105,5%, es decir, 34,7 p.p. menos.



Retomando, la IIF, encontró que los mercados emergentes se endeudan más en moneda local, de esta manera la deuda en divisas representó solo el 2% del aumento.



Además, excluyendo los préstamos bancarios nacionales, más del 85% de la emisión bruta en los mercados de bonos y préstamos se realizó en el 2021 en moneda local, el nivel más alto desde 2003.



PAULA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO