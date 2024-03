Deuda y recaudo, las principales alertas que hizo el Carf sobre el Plan Financiero 2024

El que se estén contando $10 billones como ingresos fijos (estructurales) para la Nación y que exista la posibilidad de que la deuda se suba al 57%, muy por encima del 55% que se proyectó como ancla en la regla fiscal; son dos de las principales preocupaciones que llevaron al Carf a emitir una alerta frente al Plan Financiero de este Gobierno para el año en curso.



Esto sin contar que las proyecciones del Comité Autónomo de Regla Fiscal sugieren que este plan generaría un déficit fiscal de 5,3% del PIB, con un déficit primario de 0,9%. Ambos por encima de los observados en 2023 (4,3% del PIB de déficit total, y 0,3% del PIB de déficit primario), interrumpiendo con esto la tendencia de disminución de los déficits del Gobierno que se traía desde 2020.



De acuerdo con José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, en el punto de los ingresos por litigios y arbitramentos “es como si financiara gastos permanentes en mi casa con un ingreso inesperado de un par de años, con el riesgo a futuro de montarme en un tren de gastos no pagables”.



“El gasto primario del país se ha elevado desde 2023 de forma excesiva y el 2024 parece un año con nivel de gastos primarios en relación al PIB como si tuviésemos una pandemia (no se entiende tanto nivel de gasto primario)”, agregó este académico.



No hay que olvidar que dentro de sus recomendaciones, el Carf pide que se haga un ajuste de gasto de $10 billones adicionales a los $16 billones que ya se recortaron en el Plan Financiero modificado que se dio a conocer en febrero. De lo contrario, “la programación fiscal para 2024 no estaría cumpliendo con la meta de la Regla Fiscal”.



El lío de los litigios

Entre las razones por las que el Carf dice que las cuentas de recaudo estimadas por el Minhacienda en litigios son erróneas, está que “corresponde a la desacumulación de un activo contingente de la Nación, que es muy poco probable que se acumule a un ritmo similar a lo que se planea recaudar en 2024”.



No obstante, este comité celebra que se haya bajado de $15 billones a $10 billones la meta, que reitera se trata de dineros que no deben ser vistos como un ingreso recurrente para el país o de lo contrario podría generar un desequilibrio hacia el futuro.



Un punto que llama la atención en todo esto es que el Carf ha solicitado al Ministerio de Hacienda, “a través del espacio de mesa técnica de coordinación macroeconómica, información detallada para conocer a profundidad la naturaleza de los procesos, así como la dinámica de acumulación y desacumulación del acervo de litigios a través del tiempo”, sin embargo, esta información aún no ha sido entregada, con lo cual no se tiene un punto de referencia para diferenciar el ingreso estructural del no estructural en este rubro”, según advirtieron, resaltando que este tema requiere claridad.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio