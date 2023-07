Cuánto se demora el vencimiento de una deuda en Colombia

El plazo es uno de los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta al momento de adquirir un crédito, pues este define el tipo de interés y las cuotas a pagar.



Según dictamina el marco legal colombiano, cada tipo de crédito tiene su propio plazo de prescripción, así como sus diferentes circunstancias.



(Cómo alcanzar la independencia financiera, según Nequi).



En general, se tiene establecido que las deudas de carácter civil y comerciales prescriben en un plazo de 10 años a partir de la fecha en la cual se exige el pago. En esto se incluyen préstamos personales y productos bancarios.



(¿Pensando en adquirir una hipoteca? Estas son las opciones disponibles).



Mientras tanto, las deudas fiscales, tales como los impuestos, están sujetas a un plazo de prescripción de cinco años. No obstante, vale la pena aclarar que dicho plazo se puede extender dado el caso que se haga un requerimiento oficial de pago o si se está en proceso de auditoría o investigación de índole fiscal.



(¿Cómo saber cuándo es el momento para hacer compra de cartera?).



Ya hablando de las laborales, como los salarios o prestaciones sociales sin pagar, el plazo de prescripción es de tres años desde la fecha en el que se exige el pago. No obstante, es clave tener claro que hay varios mecanismos legales para interrumpir dichas prescripciones en casos de reclamaciones laborales.



(¿Puede sacar una tarjeta de crédito si está reportado en Datacrédito?).



Hay que tener en cuenta que la prescripción de una deuda no implica una cancelación automática a inmediata de esta, sino que impide que el acreedor pueda exigir por la vida judicial su pago ya pasado el plazo de prescripción.



PORTAFOLIO