A morosos del Icetex no se les condonaría la deuda

Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro se estableció que uno de sus objetivos sería condonar la deuda del Icetex. Propuesta que ha sido ratificada por el actual presidente de la entidad, Mauricio Toro, quien ha reiterado que es importante una transformación total.



(Lea: Mintrabajo reestructurará subsidio al desempleo: ¿qué cambiaría?).

En un principio, destaca hacer cambios que humanicen la organización que "ha perdido su vocación social y educativa y pasó a tener vocación financiera", según dijo en entrevista con Bloomberg Línea.

"Lo que tenemos que hacer es volver a acercar la entidad a la gente, que podamos entender realmente las necesidades de los jóvenes. Hace unos años el Icetex asumió un crédito con el Banco Mundial que ahora resultó ser muy costoso y algunas de las líneas de crédito se están volviendo impagables, los jóvenes no encuentran la forma de amortizar esa deuda. Esa situación hace que la gente vea esta entidad como el coco", dijo el excongresista para el medio citado.

Es por ello que Toro tiene como objetivo principal estructurar el plan para la condonación de los créditos. En este grupo no entrarán los deudores morosos: "No es que a la gente que no pagó se le va a condonar la deuda. Estamos hablando de la gente que ha cumplido con sus obligaciones. Aquellas personas que estudiaron, terminaron sus estudios, pagaron el valor de la cuota de interés durante los años de la carrera, se ubicaron, tienen un buen comportamiento de pago y de desempeño. A ellos hay que cumplirles con las condonaciones como incentivo para que sigan pagando y eso depende de la línea de crédito que se les haya otorgado", dijo a Bloomberg.

Otro de las metas de Toro es dar solución a la cartera de la entidad donde muchos entraron pero no pudieron continuar con sus estudios. Es decir, ayudar a quienes han sido reportados en Datacrédito y no tienen más posibilidades de bancarización.

Mauricio Toro, presidente del Icetex, junto al ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Ministerio de Educación

El funcionario aclaró que por ahora no se han encontrado personas coladas en el sistema. Es decir, que hayan dicho ser población vulnerable cuando no lo son. Sí han descubierto que hay, en la actualidad, 398.574 usuarios con crédito educativo y una cartera activa de 8,03 billones de pesos.

De ese total, 369.991 tienen un crédito para pregrado, 20.899 para posgrado y 7.648 para otro tipo de estudios. Asimismo, el 11,3% del total, es decir 45.171 jóvenes, tiene una mora mayor a 30 días y un saldo capital vencido de 771.046 millones de pesos.

Por ahora, la entidad hace prestamos a quien necesite un crédito sin tener que demostrar incapacidad para pagarlo. Toro explica que el 91% de los préstamos que hace el Icetex están dirigidos a personas de estrados 1, 2 y 3.



(Además: Petro citará al sector energético para evaluar alza de precios).

Por eso, una de las prioridades de la administración es llegar a los territorios más alejados del país pues hay mucha concentración de créditos en las grandes ciudades. "Tenemos que llegar con la oferta institucional y las líneas de crédito condonables a población vulnerable, enfocándonos en negritudes, indígenas, raizales, comunidad diversa, víctimas del conflicto y población rural campesina", explica Toro.

Junto a ello, buscan aumentar el apoyo a personas que estudian posgrados para que el talento regrese al país y pueda servir al Estado o a empresas nacionales. Finalmente, Toro buscará sustituir las fuentes financiación por unas "más justas" que no encarezcan tanto las créditos.

Para esto tiene contempladas tres alternativas: "La emisión de bonos sociales, que nos permite recoger dinero para poder prestar a mejores tasas; la cooperación internacional que está dedicada a fomentar la educación para que podamos administrar fondos que nos permitan mejores condiciones de interés; y el Presupuesto General de la Nación porque tenemos que llegar a uno que nos permita tener líneas de crédito decentes", afirmó.

PORTAFOLIO