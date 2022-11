Devaluación del peso, un buen negocio para las remesas

Si bien las cifras de remesas crecen, cuando se hace un promedio de los giros se nota que “el monto es menor de dólares, y que han disminuido de US$280 a US$255”, explicó Juan Ricardo Hoyos, gerente de remesas del Banco W.

Sin embargo, los colombianos que se benefician de estos dineros que envían los familiares, no han sentido el impacto por el aumento en la tasa del dólar que ha compensado esa disminución, recalca el directivo.



En enero de este año la tasa oficial del dólar abrió a $3.891, con lo cual un giro de US$280 de ese mes equivalían a $1.090.000.



Sin embargo, en la actualidad, con un dólar promedio a $4.881, un giro de un menor monto, de US$255 dólares, equivale a unos $1.244.000, es decir, le giran menos, pero compensa con la pérdida de poder adquisitivo de la moneda local.



De esa manera, quien recibe el giro en Colombia, ve más dinero pero experimenta que compra menos que al iniciar el año, con menos dinero.



“Para el 2023 se prevé un impacto significativo en el envío de remesas a Colombia, producto de varios factores en el exterior como el aumento de tasas, la contracción económica (o crecimientos muy bajos) y el posiblemente aumento de desempleo”, comenta Hoyos.



El directivo, jefe de remesas del Banco W aseguró que como empresa colombiana “esperamos que la respuesta por parte de los colombianos en el exterior sea contra cíclica para que les permita continuar apoyando a sus familias durante el 2023, como lo han venido haciendo en los últimos años a pesar de todas las adversidades”.



Las cifras del año marcan récord

A cierre de octubre de este año Colombia había recibido remesas por US$7.763 millones, cifra histórica, que presenta un incremento frente al año anterior de 11,77%.

De acuerdo con el Banco W, lo que muestra esta cifra “es la tenacidad, empuje y resiliencia de nuestros compatriotas en el exterior, sin embargo, es importante revisar el impacto que el comportamiento de las economías que los acogen tiene sobre estos envíos” que tanto ayudan a sus familias y seres queridos en Colombia.



“Para el caso de Estados Unidos donde se genera más del 53% de las remesas, nuestros compatriotas están siendo afectados por una inflación que, aunque ha disminuido, el promedio nacional de 9,1% a 7,7% (octubre), sus gastos del día a día superan ese promedio”, indica el análisis del Banco W.



Por ejemplo, el precio de la gasolina pasó de US$3,31 en enero a US$5,02 en junio (aumento de 51%) y ha venido disminuyendo en los últimos meses para ubicarse en octubre en US$3,81.



De otro lado, el costo de la electricidad (revisando incremento de 12 meses) para el mes de julio subió 32,9% y bajó a 17,6% en octubre.



En situación similar se podrían comparar otros rubros y otras economías importantes en remesas como España, Chile y Reino Unido que tienen inflaciones de 8,90%, 13,70% y 10,10%, respectivamente.



“Este aumento en los costos de vida en otros países lleva a los migrantes a recortar sus gastos”, comentó Hoyos.



De acuerdo con las cifras del Banco de la República, los departamentos del Valle del Cauca y Antioquia reciben el 42,9% de las remesas en Colombia.



Los buenos resultados que hasta el momento han registrado las economías de Estados Unidos, Europa y Chile (este último, que ha estado aumentando su participación en el envío de esos recursos), son los responsables de las buenas cifras en las remesas, que le compiten en volumen a la Inversión Extranjera Directa.



Con US$1.138 millones al cierre del primer semestre del año, el departamento del Valle del Cauca se consolidó como el mayor receptor de remesas, lo que representa el 25,5% del total nacional.

