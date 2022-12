Día clave para fijar el reajuste del mínimo

Este jueves 15 de diciembre se cumple el plazo para que las centrales de trabajadores y los gremios se pongan de acuerdo en el reajuste del salario mínimo para 2023 que se discute desde la semana pasada en la mesa de concertación de políticas laborales y salariales.



Y aunque las dos partes no han llegado a una cifra conjunta, en la jornada de ayer avanzaron en la mesa en varios acuerdos complementarios a la negociación del mínimo.



En primer lugar, se alcanzó un acuerdo en relación con la desindexación de bienes y servicios que están ligados al salario mínimo.



Desde el Gobierno ya se tienen identificadas 204 categorías, en su mayoría ligadas al sector transporte, con 42 elementos; pero también en sectores como hacienda, laboral, educación, agricultura, vivienda y TIC, entre otros.



Según confirmó por el lado de los empresarios el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, eliminar esos ítems se haría a través de decretos o de proyectos de ley. “Algunos requieren leyes, lo que hemos hablado es que seguramente se van a involucrar en el Plan Nacional de Desarrollo”, indicó.

Un segundo compromiso se relaciona con las tarifas de energía y tomar medidas para que estas no continúen incrementándose en la medida que lo vienen haciendo, también se habló de revisar as tasas de usura, y los precios de medicamentos.



“Haremos una solicitud formalmente al ministerio de Hacienda para bajar la tasa de usura, recalculando la fórmula que hoy se aplica, para que los créditos de las tarjetas y de consumo que hoy están en 40% bajen para el año entrante considerablemente”, dijo Cabal.



Desde el lado de los sindicatos, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), expresó su reconocimiento al Gobierno por recoger las propuestas que presentó el Comando Nacional Unitario para mantener el poder adquisitivo de los colombianos.



“Las propuestas referentes al control del precio del kilovatio de energía, a la tasa de usura, los precios de los medicamentos, que están desbordados, y el desatar varios servicios del salario mínimo, lo que reducirá su precio”, dijo Maltés.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, confirmó que la mesa de concertación continuará hoy desde las 8:00 a.m. y reiteró que la mesa viene trabajando en la construcción de una cifra del incremento del salario mínimo de manera unificada.



“Estamos trabajando para construir las medidas necesarias que permitan que los colombianos y colombianas tengan no solo la cifra, sino las acciones que permitan garantizar el valor adquisitivo del salario mínimo”, dijo Ramírez.



La negociación en este momento parte de 13,77%, si se suma el último dato disponible de inflación más la cifra de productividad (1,24%), y tiene como techo el 20% propuesto por los empresarios.

