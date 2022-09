Día del amor y la amistad: ¿cómo manejar las finanzas en pareja?

Se acerca el día del amor y la amistad y muchos se preparan para tener un día especial en compañía de su pareja o amigos, pero ¿están preparados para los gastos juntos? Sin duda, tener una pareja conlleva cambiar la rutina e, incluso, los hábitos que se tienen.



Según los expertos de Resuelve tu Deuda, hablar de dinero en pareja no tiene que ser un problema, pues si se tocan estos temas desde el inicio, pueden llegar a acuerdos que los ayudarán a cumplir sus metas juntos, además de evitar conflictos monerarios.



Para iniciar, “ambos deben hacer su presupuesto, con la finalidad de saber con cuánto pueden apoyar en los gastos fijos, así pueden dividir los gastos de forma equitativa, esto incluso pueden comenzar a hacerlo desde el noviazgo”, señalan los analistas de la reparadora de crédito.

Eso sí, al vivir juntos, los compromisos y responsabilidades aumentan, y con ellos, los acuerdos. “Hábitos como planear sus compras con base en su presupuesto, comenzar un ahorro en pareja, mantener un fondo de emergencias y tener inversiones, serán soporte para estar preparados para su futuro juntos”.

Lo importante es evitar que alguno o los dos llegue a sobreendeudarse, por eso lo ideal es no presionar y no hacer todo el mismo tiempo. Aquí lo “ fundamental es no perder de vista sus propias finanzas, cada uno debe tener metas, así como un ahorro personal'', resaltan.

Por último, los expertos recomiendan tener presente que hablar de estos temas con su pareja los ayudará en gran medida a tener una mejor visión de cómo tener finanzas sanas.



"Si la pareja no tiene buena relación con las finanzas o está sobreendeudado, no está en sus manos solucionarles el problema, sin embargo, sí pueden apoyarlos con consejos", concluyen.

