Fecha y horario del Día sin Carro 2023 en Bogotá y multa si incumple

La Alcaldía de Bogotá anunció que el próximo jueves 2 de febrero será el primer Día sin Carro y sin Moto del 2023. La restricción vehicular será entre las 5 de la mañana y las 7:30 de la noche.



(Lea: Esta es la reforma laboral que proponen los comerciantes).



En las jornadas anteriores de este tipo, la Alcaldía ha explicado que sirve para "tener un 57 por ciento menos de contaminación (CO2) en nuestro medio ambiente por cuenta 1.800.000 carros particulares y 470 mil motocicletas que dejan de circular".

Tenga en cuenta que incumplir las medidas del Día sin Carro y sin Moto implica una multa de aproximadamente 15 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, alrededor de 17 millones de pesos.

Los vehículos que sí podrán transitar ese día son: los de transporte especial, transporte escolar, transporte público, vehículos conducidos por personas en condición de discapacidad, vehículos de emergencia, con más de 10 pasajeros, carrozas fúnebres, mensajería y domicilios, grúas, carros de valor, caravana presidencial, vehículos militares y de policía, servicio diplomático consular, vehículos de control de tráfico y vigilancia y seguridad privada.



(Además: Arriendos: están subiendo en menos de lo que autoriza la ley).



Junto a ello, cabe destacar que todavía continúa la restricción de circulación bajo el 'pico y placa' que tuvo modificaciones este 2023.

¿Cómo quedó el pico y placa?

Para la semana del 30 de enero al 3 de febrero, el pico y placa regirá de la siguiente manera:



Lunes, 30 de enero: No podrán movilizarse los vehículos con placa 1 - 2 - 3 - 4 y 5.



Martes, 31 de enero: No podrán movilizarse los vehículos con placa 6 - 7 - 8 - 9 y 0.



Miércoles, 01 de febrero: No podrán movilizarse los vehículos con placa 6 - 7 - 8 - 9 y 0.



Jueves, 02 de febrero: Día sin Carro en la ciudad.



Viernes, 03 de febrero: No podrán movilizarse los vehículos con placa 6 - 7 - 8 - 9 y 0.



(Siga leyendo: Las críticas a la propuesta de convertir a Colpensiones en banco).



Con estas restricciones los carros con las placas terminadas en 6,7,8,9 y 0 solo podrían utilizar su vehículo un día de la semana. La medida del día sin carro irá hasta las 7:30 de la noche.

PORTAFOLIO