Minuto a minuto del día sin IVA: ventas superan los $6,9 billones

Avanza el primer día sin IVA del 2021 en el país y los colombianos ya han realizado varias compras.



Si piensa comprar, aquí le contamos cuáles son los artículos que tienen el descuento.

Y si piensa salir y a adquirir los productos en tiendas físicas, aquí le contamos las medidas de bioseguridad que debe seguir y exigir a los comercios.



A continuación conozca todo lo que pasa durante la jornada:



MINUTO A MINUTO

7:10 p.m.

PayU reporta más de 700.000 transacciones realizadas por 400.000 compradores y que dejan 71 millones en ventas.



La plataforma comenta de crecimientos del 35 % y 42 % en transacciones y ventas, respectivamente.

6:30 p.m.

$6,9 billones en ventas deja día sin IVA, dice la ministra de Comercio, María Ximena Lombana. Esto representa un crecimiento del 430 % con respecto al último día sin IVA del 2020. Las transacciones por plataformas virtuales han sido 1,2 millones y por un monto de $688.000 millones.



5:38 p.m.



PayU reporta más de 485.000 transacciones, por un valor de 50 millones de dólares y que han sido realizadas por 200.000 compradores. En la tarde, los picos de compras han sido las 2 p.m. y las 5 p.m.



Hay crecimiento del 27 % en transacciones y del 26 % en ventas.

5:00 p.m.

CredibanCo reporta 1'153.854 transacciones a nivel nacional, equivalentes a una facturación de $326'561.305.085 y un ticket promedio de $383.018. Además, la red ha participado en el 38 % de la facturación con débito y del 62 % con tarjetas de crédito.

Compras en el día sin IVA. Jaiver Nieto. EL TIEMPO

4:20 p.m.

En cuanto a comercio físico, autoridades han reportado compras con normalidad y sin congestiones. Hasta el mediodía, el sector de los centros comerciales reportó un crecimiento del 25 % en tráfico de visitantes.



4:00 p.m.

CredibanCo reporta 771.170 transacciones a nivel nacional, equivalente a una facturación de $231'573.757.425 y un ticket promedio de $300.289 mil pesos. Además, la red ha participado en el 65 % de la facturación con crédito y 35 % con tarjetas de débito.

Compras día sin IVA-. Archivo particular

3:29 p.m.

Los picos de las transacciones en PayU han sido las 8 a.m. y las 2 p.m. Y lo más comprado, artículos de: moda, tecnología, deportes y hogar.

3:09 p.m.

PayU reporta más de 380.000 transacciones, por un valor de 41 millones de dólares y que han sido realizadas por 170.000 compradores.

2:30 p.m.

En lo que ha transcurrido de la jornada, se ha evidenciado la estabilidad en la prestación del servicio de facturación electrónica. Así lo comentó la CCCE, que agregó: "El Gobierno, la Dian y los proveedores tecnológicos han dado respuesta al mercado para cumplir con los requisitos establecidos para la primera jornada sin IVA".

1:19 p.m.

La SIC entregó un informe de las inspecciones y vigilancias que ha realizado durante la jornada. Algunos de los aspectos más relevantes:



- En algunos establecimientos no se implementaron medidas de bioseguridad, no se informó el tiempo máximo de entrega de los productos adquiridos con la exención, así como no se indicaron visualmente si los precios tenían o no incluido el descuento del IVA.



- En algunos establecimientos se evidenció la existencia de promociones paralelas al beneficio de exención en el que no se incluyeron al parecer los términos, condiciones y restricciones para acceder al incentivo, sino que se aludió a un dominio web.



- En redes sociales se comienzan a observar comentarios en los que manifiestan el aumento del valor de los productos antes de la jornada.



- En 'e-commerce', todos los proveedores consultados informan el precio con el descuento. Algunos de los comercios consultados han incluido una herramienta tipo calculadora que muestra el artículo con y sin el descuento.

Compras en el día sin IVA. Jaiver Nieto. EL TIEMPO

12:44 p.m.

El ticket promedio de compra durante el día sin IVA está en $354.327.



12:37 p.m.

Respecto al primer día sin IVA de 2020, el valor de las transacciones aumentó 80 %

y el crecimiento frente a un día normal es de 823 %. El interés de los consumidores en productos y marcas participantes ha crecido 253 % respecto al promedio de todo octubre.



12:20 p.m.

A manera general, las ventas en comercio electrónico ascienden a 342.568 millones de pesos, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Y el número total de transacciones va en 572.192.



11:12 a.m.

CredibanCo informó sobre 254.991 transacciones a nivel nacional, equivalentes a una facturación de $90'375.729.086. La red, además, aseguró que ha participado en el 78 % de la facturación con tarjetas de crédito y 22 % en débito.



11:00 a.m.

PayU comentó que ya van en su plataforma más de 250.000 transacciones, para un total de más de 28 millones de dólares. "Los colombianos madrugaron a comprar y las transacciones han aumentado 34 %, mientras que las ventas subieron 33 %".

Compradora durante el día sin IVA. Jaiver Nieto. EL TIEMPO

10:20 a.m.

Los productos más comercializados, dijo la CCCE, han sido celulares, computadores y televisores. A ellos se le suman vestuario y juguetería, según PayU.



10:02 a.m.

PayU informó de un incremento del más del 30 % en transacciones en comparación con la última jornada de día sin IVA del 2020. La plataforma reporta, hasta ahora, más de 80.000 mil transacciones en su plataforma y más de 11 millones de dólares en ventas.



9:35 a.m.

Según CredibanCo, el ticket promedio en las compras ha sido de $382.149.



9:30 a.m.

Primeras horas de la jornada dejan ventas virtuales por $120.560 millones, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.



9:00 a.m.

Se reportan 290.083 transacciones en línea.



8:40 a.m.

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) reiteró la expectativa de llegar a ventas por $300.000 millones y reportó largas filas virtuales al inicio de la jornada, "las cuales han disminuido”.

Almacén en el centro comercial Parque La Colina, en Bogotá Mauricio Moreno. EL TIEMPO

8:15 a.m.

En la apertura del Congreso de Confecámaras, la ministra de Comercio, Industria y Comercio, María Ximena Lombana dijo que el Gobierno confía en el buen desarrollo de la jornada comercial y en el éxito de las ventas.



7:00 a.m.

CredibanCo informó que los colombianos, hasta esta hora, han realizado 124.009 transacciones a nivel nacional, equivalente a una facturación de $47'389.951.421.

Imagen del día sin IVA en el país. Vanexa Romero. EL TIEMPO

PORTAFOLIO