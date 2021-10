10 consejos para hacer compras 'online' seguras en el día sin IVA

Este jueves 28 de octubre Colombia tendrá una nueva jornada del día sin IVA, una oportunidad para que los consumidores compren bienes, tanto en tiendas físicas como en comercios en línea, a un precio menor del que normalmente tienen.



Pero, así como es una oportunidad para adquirir productos a buen precio, también es un momento en el que los ciberdelincuentes intentan estafar o defraudar a los clientes a través de compras en línea. Por tal razón, S2 Grupo, empresa especializada en ciberseguridad y gestión de sistemas críticos, ha preparado un decálogo de recomendaciones para hacer las compras de una forma segura.



“Hay que tener en cuenta que uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes es el dinero. Habitualmente, sus acciones van encaminadas a conseguir los datos de pago de las personas y, por ello, conocer cómo proteger las credenciales que se introducen al comprar es esencial para evitar ser víctima de ellos”, señala Enrique Fenollosa, LATAM General Manager de S2 Grupo.



A su vez, Rafael Rosell, director comercial de S2 Grupo, asegura que “existe una tendencia innata a dejarse llevar por grandes rebajas u ofertas, sin embargo, es muy importante ser cautos con esto, porque al final lo barato puede salir muy caro. Los principales cebos que utilizan los ciberdelincuentes son falsos códigos de descuento, sorteos y artículo irresistibles con rebajas increíbles”,



Para ello, el equipo de expertos de S2 Grupo ha elaborado un decálogo con 10 claves para realizar las compras en el día sin IVA de forma cibersegura:



1. Comprobar la barra de direcciones. Es fundamental comprobar si uno se encuentra en la web de la página oficial donde quiere comprar. En ocasiones, los ciberdelincuentes crean una web falsa en la que cambian uno o dos caracteres para que pase desapercibido para el cliente.



2. Comprar solo en webs seguras. Son aquellas que empiezan por https y/o tienen un símbolo del candado cerrado. Estas son páginas que garantizan que la información que se introduce viaja cifrada y no será accesible a terceros.



3. Comprobar si tiene un certificado válido. Los certificados SSL (Secure Sockets Layer) autentifican la identidad de un sitio web y confirman que se cifra con tecnología SSL la información que se envía al servidor.



4. Confirmar si la tienda online es fiable. Aunque la web sea segura, hay tiendas digitales que ofrecen grandes ofertas y son fraudulentas. Una opción antes de comprar es buscar opiniones online para corroborar su fiabilidad.



5. Aparece una pop-up con política de cookies al abrir la web. Si esto es así, significa que la página muestra indicios de su compromiso con la privacidad de los clientes.



6. Comprobar los datos de la tienda. Si es una tienda fiable la web contará con información de contacto, dirección física, etcétera.



7. Comprobar la política de devoluciones. Es importante revisar los detalles de la compra para evitar sorpresas después de pagar.



8. Comprobar que la página de pago es segura. Es recomendable no guardar los datos del método de pago y/o utilizar tarjetas prepago de compra por Internet.



9. No hacer compras online usando wi-fis públicas. Aunque la web sea segura, existe exposición a la acción de terceros en este tipo de conexiones inalámbricas.



10. Revisar opiniones de otros compradores. Si es posible, es recomendable revisar los comentarios de personas que ya hayan comprado en estas tiendas para detectar anomalías o posibles estafas.



PORTAFOLIO