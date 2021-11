Recomendaciones para realizar transacciones seguras en el día sin IVA

Con una nueva jornada de día sin IVA es importante que usted esté preparado y evite los riesgos, si piensa comprar de manera virtual.



A continuación, algunas recomendaciones de firma Evertec para que se evite pasar malos ratos:



ANTES DEL PROCESO DE COMPRA EN INTERNET

- Utilizar red y dispositivos propios: no se recomienda realizar una compra desde un computador ajeno o utilizando una conexión de internet pública.

- Busque HTTPS en la barra del navegador: Buscar el símbolo del candado en la barra del navegador o las siglas HTTPS al momento de completar su compra.

- Actualiza sus dispositivos. Las actualizaciones de software a menudo se publican para ayudar a mejorar la seguridad y combatir los nuevos ataques que se desarrollan constantemente.

- Fortalezca sus contraseñas: las contraseñas seguras y únicas son sus mejores guardianes cuando se trata de mantener su información privada.

- Nunca olvide cerrar la sesión en sus dispositivos después de acceder a un sitio de compras o banco, y no guarde en sus dispotivios sus nombres de usuario, contraseñas o información de tarjeta de crédito.

RECOMENDACIONES DURANTE LA COMPRA

- Investiga al comercio o el vendedor: es importante buscar reseñas en sitios, leer los comentarios de otros clientes.

- Buscar información de servicio al cliente: los sitios de compras en internet seguros tienen su línea telefónica de servicio al cliente o su dirección de correo electrónico disponible.

- No caiga en estafas de correo electrónico: en los días de descuento suele aumentar el envío de correos electrónicos de los estafadores con virus y malware en forma de regalo u oferta especial. No abra correos electrónicos de alguien que no conozca o de un sitio que no haya visitado.

- No haga clic en enlaces y evita los anuncios 'pop-up': tenga cuidado con los enlaces a ofertas que son demasiado buenas para ser verdad

- Cuidado con las apps: descargue aplicaciones solo de una fuente confiable como Apple App Store o Google Play y revise los comentarios y reseñas.

RECOMENDACIONES PARA COMPLETAR LA COMPRA

- Utilice métodos de pago seguros: las tarjetas de crédito son generalmente la forma más segura de pagar artículos en línea, como también los servicios de pago como PayPal o PSE

- Verifique sus estados de cuenta o consulte sus transacciones: mantenga un registro de sus estados de cuenta para asegurarse de que no se hayan agregado cargos ocultos o que comercios sospechosos estén retirando fondos de su cuenta.

- Mantenga un registro: guarda siempre registros de sus transacciones en internet, así como también los correos electrónicos que envíe o reciba de un vendedor.

- Nunca brinde más información de la necesaria: tome el tiempo para leer su política de privacidad y validar dónde se almacenará y cómo se compartirá su información. Cuanta más información comparta, más accesible será para un estafador.

DELITOS MÁS FRECUENTES

Para Red Hat, compañía de soluciones de código abierto, los métodos más comunes que utilizan los ciberdelincuentes para obtener información de los clientes son el 'pagejacking' y el 'pishing'.

Ambas están relacionadas. El 'pagejacking' consiste en crear una página web idéntica a la de la empresa real y el 'pishing' consiste en suplantar una entidad legítima a través de un correo electrónico para direccionar a la página falsa ('pagejacking').

Además, recomienda que, al momento de descargar aplicaciones móviles del sistema financiero, se deben validar las calificaciones, verificar el desarrollador, el número de descargas de la app y que corresponda a la aplicación oficial que se promueve en los otros canales digitales de la entidad bancaria

.Finalmente, los expertos de NYCE agregan a las recomendaciones anteriores de seguridad:

- Instale en computador o dispositivo móvil un programa antivirus con aplicaciones integrales en materia de seguridad de datos personales.

- Establecer alertas y revisar cuidadosamente los estados de cuenta bancarios.



