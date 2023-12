Qué debe hacer un comercio al ser cerrado por no tener facturación electrónica

Recientemente, se conoció la noticia del cierre temporal del local de Almacenes Éxito en el centro comercial Unicentro, en Bogotá, por no cumplir con la exigencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) de ofrecer el servicio de facturación electrónica.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Esto, aunque haya parecido extraño para muchas personas, no es la primera vez que pasa en un establecimiento comercial de gran envergadura, pues ya había pasado en noviembre con el almacén Jumbo del centro comercial Santafé, también en la capital del país.



(Más: San Andresito, Unilago y otros lugares en los que la Dian ha hecho cierres en 2023).



Y es que esto responde a la estrategia de la entidad tributaria para monitorear la evasión de impuestos, pues esta facturación permite que el Gobierno tenga información de todas las operaciones y facturaciones, incluidos los documentos electrónicos que la Dian defina como facturas electrónicas.

Facturación electrónica iStock

La expedición de facturación electrónica es obligatoria para las personas jurídicas que vendan bienes y servicios, así como las naturales que tengan ingresos superiores a 3.500 unidades de valor tributario (UVT) o, en términos más simples, 130 millones de pesos anuales.



(Le recomendamos: La Dian cerró el local del Éxito en Unicentro, en Bogotá: esto es lo que se sabe).

Sanciones

La Dian establece dos tipos de sanciones para aquellos establecimientos comerciales que no tengan instalado algún sistema de facturación electrónica o que la emitan de la manera indebida. Estas son:



1. Pagar una multa equivalente al 1 % de todas las transacciones que hayan hecho sin el cumplimiento de los requsito legales.



2. El cierre del establecimiento comercial.



"Quienes estando obligados a expedir facturas no lo hagan, podrán ser objeto de sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina o consultorio, o sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio", se consigna en el Estatuto Tributario.

Facturación electrónica en Colombia.

(Lea: Colombia es el país de la Ocde con la carga tributaria más alta para las empresas).



Vale la pena aclarar que también estarán expuestos a cierres aquellos comercios que también entreguen facturación electrónica con cualquiera de los siguientes errores:



- No indicar el NIT del vendedor y el nombre con apellidos o razón social de quien presta el servicio.



- No contener el NIT del adquirente de los bienes o servicios y el nombre con apellidos o razón social, junto con la discriminación del IVA pagado.



- No llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.



- No tener la descripción específica o genérica de los artículos que la empresa vendió o los servicios que prestó.



- No señalar el valor total de la operación.



En dicho reglamento, también se menciona que, en el caso de los cierres de los establecimientos, estos se pueden prolongar de tres a 30 días.

Dian Archivo

(Siga leyendo: Radican proyecto de ley para zanjar diferencias con la Dian, a través de arbitraje).



Así las cosas, un comercio que incumpla con la normativa de la facturación electrónica, no tiene otra opción más que asumir la sanción que la Dian le imponga.



PORTAFOLIO