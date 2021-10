Día sin IVA: tope máximo para las compras y otras dudas de la jornada

Ya llega, por fin. El jueves 28 de octubre será el primero de los tres días sin IVA que se realizarán en Colombia en este 2021. Recuerde que los próximos dos son el 19 de noviembre y el 3 de diciembre.



"Los tres días sin IVA que tendrá Colombia antes de finalizar el año tienen como objetivo continuar con la reactivación económica del país, después de sufrir una importante caída en la economía durante el año 2020. Estas jornadas generan un crecimiento en el consumo de las personas, aumentando el nivel de ventas de las empresas y, por ende, de la producción y comercialización de bienes", explicó Santiago Rodríguez Raga, profesor de la facultad de Administración de la Universidad de los Andes, sobre la importancia de esta iniciativa.



(Vea: Día sin IVA: los productos que tienen descuento y los que no).



De cara a las jornadas, sobre todo a esta primera, resolvemos algunas de las dudas más frecuentes y le damos algunos consejos para que tenga una gran experiencia.



¿HAY UN TOPE EN LAS COMPRAS?



Sí, lo hay. No podrá comprar más de tres unidades del mismo producto vendido por el mismo comercio.



(Vea: Vuelve los días sin IVA: todo lo que debe saber para estas fechas).



PRODUCTOS SIN IVA



Son 6 categorías las que no tienen IVA:



1. Vestuario y calzado: con valor igual o menor a 726.160 pesos. Morrales, bolsos, gafas de sol y paraguas, entre otros, en igual rango, también están exentos.



2. Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones: se aplica para los que valgan 2’904.640 pesos o menos.



3. Elementos deportivos: tendrán descuento si valen igual o menos de 2’904.640 pesos.



4. Juguetes y juegos: artículos de este grupo con valor igual o inferior a 363.308 pesos.



5. Útiles escolares: los elementos de esta categoría no pagarán IVA si cuestan igual o menos de 181.540 pesos.



6. Bienes e insumos para el sector agropecuario: incluye semillas, abonos, sistemas de riego y guadañadoras, siempre y cuando tengan un valor igual o menor de 2’904.640 pesos.



(Vea: Fenalco descartó dar descuento extra a vacunados durante días sin IVA).



FÍSICO Y VIRTUAL



Quienes deseen hacer compras en el día sin IVA pueden hacerlo tanto en sedes físicas de los comercios como en las páginas web. No obstante, el descuento será válido con factura electrónica, de lo contrario, no.



¿CÓMO PAGAR?



Los productos que vaya a comprar los puede pagar en efectivo, con tarjetas (débito o crédito) y con cualquier método electrónico en los que intervenga una entidad vigilada por la Superfinanciera.



QUEJAS DE LA JORNADA



Si desea reportar alguna irregularidad, puede hacerlo por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): contactenos@sic.gov.co o por la app SIC a la mano.



CÓMO HACER EL CÁLCULO DEL IVA

​

Se toma el precio final del producto (que incluye el IVA) y se divide por 1,19. Por ejemplo, un artículo que cuesta 150.000 pesos se divide por 1,19, lo que dará 126.050,42 pesos: ese es el valor a pagar sin IVA. Así las cosas, 23.949,58 pesos es el IVA del producto.



(Vea: Cambios en los días sin IVA: nuevos productos y formas de pago).



'TIPS' PARA COMPRAS



El profesor Rodríguez Raga da algunos consejos para la jornada, sobre todo pensando en sus finanzas:



- Es importante previamente hacer una lista de las cosas que necesita comprar, y verificar sobre todo que sí estén en la lista de productos exentos del pago del IVA. Haga un presupuesto teniendo en cuenta el valor de los bienes descontando en valor del IVA, y evalúe la necesidad de la compra dentro de las prioridades personales o familiares.



- Si ya tiene definidos los bienes a comprar y están dentro de la lista de productos exentos del pago del IVA, compare los precios en diferentes proveedores o almacenes. Tenga en cuenta que estas compras afectarán su flujo de caja y es posible que deba restringir la compra o el gasto de otras actividades, por ejemplo, aspectos como diversión. No permita que estas compras debiliten su situación financiera.



- Es bueno aprovechar el no pago del IVA, pues es un menor valor que puede lograr sólo en el día sin IVA. Sin embargo, no los compre por el 'descuento', pues pueden ser cosas innecesarias. Mire si lo que va a adquirir hace parte de las compras importantes.



- El día sin IVA puede generarle un adelanto de algunas compras, pues ya están preestablecidos.



- No ponga en 'jaque' sus finanzas personales con la llegada del día sin IVA y más bien sáquele 'jugo' a estos días de 'descuentos'. Esta oportunidad es posible que no se repita más adelante y con sus compras le ayudará a mantener y aumentar la reactivación de la economía colombiana.



PORTAFOLIO