Cuándo sería el momento ideal para subir precio del diésel, según los transportadores

El Gobierno Nacional y los transportadores del país ya cumplen 10 meses de trabajo, tiempo en el cual más partes no han podido llegar a un acuerdo para definir desde cuándo comenzará a subir el precio del diésel en el país.



Mientras que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público insta en la necesidad de cerrar el déficit de recursos en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible (Fepc), Fedetranscarga asegura que aún no es momento de realizar el ajuste.



(Más: ¿Valor del huevo incrementará por subida de precio del ACPM? Fenavi responde).



Cifras de la cartera apuntan a que en 2023 el déficit del Fepc cerró en 20 billones de pesos, de los cuales, cuatro billones son por la gasolina y 16 billones de pesos por subsidiar el precio del diésel.



No obstante, el presidente del gremio de transportadores, Henry Cárdenas, dice que el precio del diésel todavía no se debe comenzar a subir. Una de las razones que da es que si el precio sube, tal como lo hizo el de la gasolina durante 15 meses consecutivos, la inflación se dispararía y afectaría el costo de la canasta familiar.



(Le recomendamos: ¿Qué es lo que mantiene preocupados a los transportadores de carga en Perú?).

Diesel iStock

Así mismo, los costos para los transportadores aumentarían y generarían "un pulso entre el generador de carga y la empresa de transporte". Cárdenas explica que desde el 2023 han venido disminuyendo el volumen de carga de camiones, lo que hay llevado a que la oferta de camiones sea mayor a la demanda de carga, lo cual hace que disminuyan los fletes.



(Lea: Minhacienda confirma que se acabaron las alzas grandes para la gasolina).



Esto es consecuencia de las caídas que han tenido las exportaciones de manera consecutiva, importaciones y la carga nacional, como la del sector de la construcción, pues el 2023 fue uno de los años con los peores registros de venta de vivienda, al registrar una caída del 44,9 %.



Es por ello que el presidente de Fedetranscarga propone "aprovechar que la inflación está controlada y que las tasas de interés comenzaron a bajar para mantener el precio del diésel".



(Además: Los factores que provocaron el aumento en los costos del transporte de carga en 2023).

Transportadores Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Sin embargo, revela también cuando sería el momento adecuado para que el Gobierno empiece a incrementar el precio de este combustible y para que, de ser así, los transportadores no se opondrían a los incrementos. "Claro que el precio tiene que subir, pero en el momento adecuado", menciona.



(Le puede interesar: Esta es la razón por la que las tarifas de la gasolina no subirán en febrero).



Dicho momento se daría apenas la economía nacional empezaría a reactivarse y las importaciones y exportaciones vuelvan a registrar incrementos, el sector de la construcción vuelva a tener la misma dinámica que tenía en 2022 y se reactive el consumo de los colombianos.



"Si nosotros tuviéramos harto trabajo, nos enfocaríamos en trabajar y cumplirles a nuestros clientes, pero con la situación de hoy en día nos tenemos que preocupar y enfocar en que los costos del transporte no suban", dijo Henry Cárdenas.



(Véase también: Sancionan a 16 empresas de transporte de carga y 258 más son investigadas: ¿por qué?).

Transportadores FOTO: iStock

El miércoles 14 de febrero será la próxima reunión entre el Gobierno y los transportadores, quienes instan con su propuesta de tener un precio fijo del diésel aplicable a todo el país y no tener en cuenta las fluctuaciones de los costos internacionales, pues la totalidad del diésel que se consume en Colombia es producido en las refinerías de Ecopetrol.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - ECONOMÍA