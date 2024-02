Banca tradicional y banca digital: en qué se diferencian y en qué se complementan

En un contexto definido por la creciente influencia de la tecnología, el sector financiero está cada día más permeado por el mundo digital experimentando un cambio significativo. Se comienza entonces a percibir la fusión de estas dos fuerzas aparentemente dispares, entre las formas tradicionales de interactuar con el banco y las nuevas herramientas digitales que facilitan nuestro día a día.



El Banco Popular, filial del Grupo Aval, compara las opciones que brindan la banca tradicional y la banca digital para otorgarle soluciones financieras y pueda tomar decisiones de manera informada y segura.



Lea: Riesgos ambientales pondrían en peligro el 42% de la cartera del Gobierno: las razones

Banca digital: es una versión virtual de los bancos a través de la cual una persona puede gestionar (asistidamente o no) sus necesidades financieras y realizar acciones como abrir una cuenta bancaria, adquirir un producto de crédito, realizar transferencias y envíos instantáneos de dinero, entre otros servicios.



¿En qué casos usarla?

Para transacciones de todo tipo, tanto monetarias (transferencias y pagos), como no monetarias (consultas saldos, movimientos, domiciliaciones, aperturas de productos), incluso interacciones para presentar solicitud de extractos, certificaciones, peticiones, quejas y reclamos.



Lea: ¿Está pensando en pedir un crédito? Así quedó la tasa de usura para febrero



Algunos beneficios

Flexibilidad: la banca digital está abierta las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Tecnologías como el Big Data, Blockchain, Inteligencia Artificial o Servicios Cloud son parte de nuevos modelos de negocio que han hecho que el sector de las finanzas esté más actualizado y estable que nunca

Inmediatez: los bancos virtuales permiten realizar transacciones y llevar un seguimiento de las finanzas en tiempo real, casi al instante podría decirse.

Costos: son una buena opción para aquellos usuarios que buscan ahorrar comisiones de mantenimiento o administración.



Banca tradicional: la banca tradicional por su parte apuesta por un cliente que utiliza un documento físico, dinero en efectivo y que se desplaza a las sucursales bancarias.



Lea: Por qué los bancos acumularon $6 billones menos en utilidades al cierre de noviembre



“La oficina física sigue siendo relevante, los clientes post pandemia continúan valorando con mayor fuerza la interacción humana, un relacionamiento real y cercano que inspire confianza y fortalezca relaciones duraderas. El formato de las oficinas se deberá acoplar a estos cambios con una imagen moderna y digital es su interior con espacios de aprendizaje y donde ir a la oficina no sea aburrido o acartonado”, precisa Mario Motalvo, Líder del laboratorio digital de Banco Popular.



¿En qué casos usarla?

• Fundamentalmente en escenarios donde la cercanía y el contacto con otros seres humanos es importante y agregue valor.



Lea: Utilidades de los bancos a noviembre de 2023 bajaron el 45%



Algunos beneficios

Atención: el cliente tradicional utiliza las oficinas bancarias para interactuar con el banco, que, aunque puede limitarse en los horarios, ofrece una respuesta inmediata y más personalizada.

Cercanía: genera un aspecto de mayor confianza con los clientes



“Los canales tradiciones se complementan con los canales virtuales considerando que son dos entornos con preferencias marcadas en los distintos segmentos de la población, no obstante la disponibilidad geográfica generalmente puede presentar desafíos a la hora de contar con una locación física, por otro lado, las telecomunicaciones cada vez llegan a lugares de difícil acceso, esto aunado a la movilidad se constituye un habilitador determinante para avanzar en los objetivos de inclusión financiera y en estos casos la banca digital es la única opción y experiencia disponible”, concluye Mario Motalvo, Líder del laboratorio digital de Banco Popular.