Digitalizar y educar, claves en la inclusión financiera rural

Con la socialización de logros y retos en materia de inclusión financiera de personas en zonas rurales del país, ayer se llevó a cabo el Congreso Nacional de Inclusión Financiera Rural, liderado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).



Entre los temas que fueron destacados, como avances en materia digital y acceso de más personas a este sistema, uno de los que dio a conocer sus resultados fue el Banco de Bogotá, entidad que resaltó que el 52% de los desembolsos por microcréditos que otorgan, se realizan en zonas rurales. Además, apuntaron que a través de una alianza realizada con Usaid, en 2018 otorgaron “6.690 créditos por $56.416 millones”.



En cuestión de retos, para los expertos del sector no hay dudas: digitalización y educación, sumados a otros asuntos como formalización y cooperación son los focos para acercar a más personas a las oportunidades financieras.



“Si no hacemos una mejora en el sistema de pagos, que permita que sea interoperable, más barato, más competente y accesible, difícilmente vamos a llegar a más sectores con el crédito”, apuntó Gerardo Hernández, codirector del Banco de la República, quien, entre otros ejemplos, planteó el uso de big data para un mayor acceso al crédito.



A esto, Jorge Castaño, superintendente Financiero, agregó que otro desafío importante es trabajar en la proximidad con el sector rural.



Por ello apuntó que la entidad firmó un memorando de entendimiento con Usaid, para “superar dos barreras”: la falta de confianza de las personas para acercarse a la bancarización y el trabajo para entender las peticiones de los consumidores financieros. El ministro de Agricultura, Andrés Valencia, fue más allá y dijo que uno de los factores para que gran parte de los campesinos no hayan accedido al crédito, es que “no todos tienen cómo responder a la hora de pagarlo”.



Frente a esto, el funcionario dijo que se debe trabajar en la formalización de la propiedad de las tierras para que estas sirvan como garantía de los préstamos, y resaltó que con el programa ‘Coseche y venda a la fija’ los contratos por cosecha pueden servir como respaldo.



A su turno, Santiago Castro, presidente de Asobancaria, puntualizó que el reto está en conseguir un 100% de inclusión financiera, y que para cerrar la brecha será importante la ley TIC.