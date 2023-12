Cuánto tardarían los colombianos en sentir la disminución de las tasas en sus créditos

Muchas personas reaccionaron a la disminución de la tasa indicativa del Banco de la República, luego de tres años de no hacerlo, pues cuestionaron que ahora las entidades financieras deberían comenzar a hacer lo mismo, tal como lo dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.



Sin embargo, a pesar de que los establecimientos de crédito sí comenzaron a ver aliviado en un cuarto de punto los recursos que diariamente les suministra el Emisor, esto no implica que de inmediato estas le aminoren el costo de los créditos a sus clientes.



Es más, dicen analistas, si un cliente averiguó ayer miércoles si ya se podían ver alivios en las obligaciones, seguramente se encontró con una negativa, e incluso podría darse el caso del aumento en la tasa de un crédito nuevo en una modalidad en particular.



Para Édgar Jimenez, profesor de Finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el mecanismo de transmisión de la política monetaria del Banco de la República hacia los créditos comerciales tiene un rezago de seis meses a un año, es decir que técnicamente la disminución de la tasa se vería hasta bien entrado el 2024, al igual de las posibles bajas que la autoridad monetaria adopte en los siguientes meses, en la medida que vaya bajando la inflación, objeto por el que había subido el costo del dinero.



De todas maneras, la tasa de usura viene bajando hace varios meses y hay que recordar que esta se calcula como 1,5 veces el Interés Bancario Corriente que mensualmente certifica la Superintendencia Financiera y cuya variación corresponde a la demanda de crédito.



“Si la demanda se modera con la desaceleración, modera las tasas de interés, por lo que estas ya están bajando”, dijo.



Créditos. iStock

El académico aseguró que el mercado se ha venido anticipando a lo que iba a hacer el Emisor y las tasas del banco central colombiano van a seguir bajando y a las personas les va a ir disminuyendo el costo de los créditos. Si la inflación sigue bajando las tasas en un año podrán bajar mucho más rápido. “En un año podemos tener una tasa 400 puntos básicos (cuatro puntos porcentuales) más baratos en los créditos hipotecarios”, indicó Jiménez.



Para Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, “la inflación básica, la que tiene que ver con excesos de demanda, ya está por debajo del 10% y un entorno de desaceleración económica que está haciendo que todos esos desbalances que se tenían el año pasado, sobre todo el desbalance externo y la tasa de cambio, que ya está un poco más estable, ayuden a que el Banco de la República pueda comenzar de manera gradual a bajar la tasa de interés”.



Y agrega que el hecho de que cinco miembros de la Junta Directiva del Emisor hayan pedido bajar la tasa, genera “seguridad de que el proceso de bajada de las tasas continúe el próximo año”, dependiendo de qué tan rápido baje de la inflación.



Por otra parte, de acuerdo con el Departamento de Investigaciones Económicas de Bancolombia, persisten factores de incertidumbre respecto al ajuste del salario mínimo y su potencial impacto en la inflación de 2024 y dice que si bien será valioso esperar a las minutas para conocer mayor detalle, la comunicación dejó entrever una preocupación en este frente.



La entidad dice que la medida de bajar la tasa es razonable por la coyuntura, pero que el proceso de recortes debe ser cauteloso.



HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Periodista Portafolio