Diversificación, entre pedidos de los exportadores a Petro

El presidente electo Gustavo Petro y su gabinete ministerial recibirán a un comercio exterior con cuentas positivas, en la mayoría de los casos, y con una ventana de retos y oportunidades para poder explotar el potencial del sector.



En línea con lo señalado por el otrora candidato presidencial del Pacto Histórico, algunos tratados de libre comercio se revisarán y se buscará un mayor protagonismo de sectores no tradicionales, como el petróleo.



De hecho, el futuro ministro de Hacienda del Gobierno Petro, José Antonio Ocampo dibujó un poco más de detalles sobre los planes desde el próximo 7 de agosto. “Creo que el tema más crítico es la diversificación exportadora, y para eso, no sirve mucho la protección, lo que hay que hacer son políticas productivas más activas para el sector agropecuario, industrial y de servicios”, dijo Ocampo en entrevista para El Tiempo.



En línea con los próximos desafíos del presidente electo, Portafolio dialogó con asociaciones exportadoras y centros de estudios, los cuales trazaron una hoja de ruta sobre las oportunidades que tiene el sector.



AUMENTAR LAS VENTAS



Hacer que crezcan las ventas externas del país es un objetivo en el que coinciden las entidades consultadas por este diario y para lograrlo proponen varias vías.



Desde Analdex, comentan que Colombia se caracteriza por un bajo nivel de integración a los mercados internacionales, siendo la tercera más cerrada de América Latina, por detrás de Brasil y Argentina.



Para que esta situación cambie se requiere “de una política de Estado en comercio exterior que cuente con una hoja de ruta que permita generar un entorno favorable desde el punto de vista regulatorio y que apoyado en la tecnología facilite los trámites de las operaciones”.



En la actualidad, para realizar un proceso de exportación una empresa tarda, en promedio, 6,25 días, cuando en Panamá se hace en 1 día o en Perú, con 2 días.

Por otro lado, desde la Fitac y el Observatorio de Comercio Internacional (OBCI)de la Universidad del Norte, coinciden en que debe aprovechar más los actuales tratados de libre comercio.



“Se recomienda aprovechar estudios existentes de ProColombia y experiencias de los TLC vigentes donde se evidencia el potencial de crecimiento de exportaciones de servicios a través de posicionamiento de sectores como el sanitario, tercerización de servicios tecnológicos y de diseño de prendas de vestir”, señaló Mario de la Puente, director del OBCI.



Pero no solo aumentar las exportaciones será un reto u oportunidad para el próximo gobierno, también lo será diversificarla.



Para la Fitac esta diversificación se enfoca en tres puntos importantes: tecnología, capital humano y tejido empresarial. En primer lugar, en la tecnología, la institución dice que “es crucial” que todos los eslabones de las cadenas cuenten con la tecnología que satisfaga las necesidades de su sector, con lo cual después podrán “satisfacer la demanda de los mercados extranjeros”.



En cuanto al capital humano, la organización señala que es “necesario” que este se encuentre capacitado y que “logre identificar las necesidades que se presenten en los mercados globales” desarrollando así oportunidades de negocios y creando una “mentalidad orientada a la exportación de servicios”.



En un tercer punto, en el del tejido empresarial, la Fitac, con la cual coinciden los demás consultados, señala que “se necesita fortalecer las empresas existentes, mejorando procesos y sembrando en ellas una cultura exportadora”. Además, abogan por la creación de empresas con mentalidad de creación de productos o servicios que no solo se demanden en el país sino internacionalmente.



BRECHA DIGITAL



Una de las consecuencias de la pandemia de la covid-19 fue la aceleración de la digitalización en muchos aspectos, en donde el comercio exterior tampoco se quedó atrás, sin embargo, coinciden los expertos consultados, que aún queda un trecho por recorrer.



La Fitac plantea una política de Estado orientada a la digitalización de procesos que se complemente con créditos para firmas que no puedan pagarlo. Mientras, Analdex considera promover la inversión extranjera en sectores claves para acelerar esta digitalización.



ROBERTO CASAS LUGO

PORTAFOLIO