Cómo leer los dividendos y la recompra de acciones

Sea para una empresa o para una persona, la lectura de los dividendos y de la recompra de acciones en el mercado bursátil puede resultar complejo, debido a que esta se ve condicionada a factores como los aportes (sea de un particular o una empresa) y de las dinámicas de las acciones.



No obstante, esta confusión puede ser solventada si existe una explicación razonable por parte de expertos que trabajen o que tengan conocimientos en la materia. Por ello, Rafael España Amador, director de Finanzas Corporativas de Corficolombiana, explica cómo pueden actuar las empresas o los particulares a la hora de interpretar su dividendos o sus recompras de acciones.



Según explicó el economista, una empresa que paga sus dividendos en efectivo, saca dinero de sus activos y, por lo tanto, sus utilidades retenidas se ven reducidas. Esto provoca que el valor de la empresa también caiga, pero sus accionistas quedan igual, es decir, quedan con la misma acción de una compañía más pequeña y con dividendos.



No obstante, como sigue mencionando España, una corporación que incremente el pago de dividendos estaría enviando dos señales: la primera sería que la empresa tiene efectivo a disposición para repartirle a sus accionistas, es decir, que no presentaría problemas de caja; y la segunda sería que ese pago de dividendos saldría más rentable que invertirlo en nuevos proyectos.



Asumir riesgos



Según el funcionario de Corficolombiana, cada vez que una empresa paga dividendos, esta asume un riesgo, pues la relación del patrimonio y la deuda neta aumentaría.



No obstante, que un accionista tenga una riqueza igual a la de otros no es una situación sinónima a monetizar con la misma dificultad, pues vender un porcentaje de la acciones de una empresa para recibir ganancias puede repercutir en el control que se tiene sobre la compañía, cosa que no afectaría mucho a quienes son accionistas minoritarios.



Por lo tanto, los directivos de las compañías anuncian constantemente sobre la política a llevar a cabo con los dividendos para así avisarle al mercado y poder repartir dinero sin asumir algún riesgo a control de los mayoritarios.



Es por ello que el precio de las acciones debería disminuir luego de su periodo como exdividendo. Es decir, que los accionistas nuevos que compren no tendrían la disposición de pagar lo mismo por una acción de una compañía que ya pagó ese dividendo, lo cual se puede complicar si se tienen en cuenta las responsabilidades tributarias (impuestos) y los costos de transacciones.



Recompra de acciones



Ante este escenario, algunos accionistas podrían considerar recomprar acciones, lo cual sucede cuando una compañía va al mercado bursátil y utiliza su efectivo para comprar sus propias acciones, ante la expectativa de que esto ayudaría a “defender” el precio establecido en bolsa.



Esto, en términos de valor, resultaría siendo lo mismo, pues la empresa reduce su efectivo para comprar acciones, lo que puede repercutir en una reducción de su patrimonio y, por lo tanto, otros dos efectos negativos:



- La acción puede perder liquidez.



- La acción puede perder peso en los índices que los inversionistas pasivos tienen fijados.



La recompra de acciones es una actividad muy recurrente en empresas estadounidenses, pues los impuestos a los dividendos son muy altos a comparación de los impuestos a los activos, todo lo contrario a Colombia, en donde el impuesto al dividendo es bajo.



¿Qué hacer?



Según sigue explicando España, hay tres escenarios que un inversionista minoritario puede considerar para generar valor:



- Haciendo proyectos enfocados en la generación de valor y flujo de caja.



- Con la liquidez de las acciones y participación de los índices.



- Con un gobierno corporativo que sea robusto.



PORTAFOLIO