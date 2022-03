Divisas de Chile, Perú y Brasil sacan ventaja frente al peso.

El conflicto entre Rusia y Ucrania, los altos precios del petróleo y de varios productos básicos (commodities) han generado cambios en los mercados que se han visto reflejados en la revaluación de varias monedas, especialmente de países que derivan buena parte de sus ingresos de la exportación de esos productos como Colombia, Perú, Chile y Brasil.



Sin embargo, al parecer el peso colombiano está comenzando a cambiar su tendencia y no está en una posición tan ventajosa como sus pares de la región y además, aún debe arrastrar un periodo de incertidumbre prologado por la contienda política que representa la campaña presidencial.



Para José Ignacio López, director del Departamento de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, lo que hay claramente a nivel mundial es fortaleza del dólar frente a sus pares y algunas monedas de países emergentes se han venido fortaleciendo, hecho que corresponde a que Rusia no es destino viable de inversión y tras la liquidación de recursos subió el apetito por países con exposición favorable a commodities.



Señala que con la incertidumbre que hay en Colombia podríamos ver una reversión de la situación del peso, que registra una revaluación del 6,14% este año y una devaluación del 7,39% en el último año.



Y como reflejo de las fuertes tensiones geopolíticas en Europa, el euro ha caído muy fuerte desde hace varias semanas, a niveles similares a como lo hizo durante la crisis de deuda griega, considera Ana Vera, economista jefe de Inon Capital.



Y en ese sentido, los inversionistas internacionales están mirando monedas que no estén tan caras y den acceso a fuentes de financiación que no sean costosas y eso se está dando especialmente con las monedas de Brasil, Perú y Chile, y advirtió que con el peso colombiano está aumentando la incertidumbre, especialmente desde el punto de vista político.



Además, añade que en los casos de Perú y Chile tienen una ventaja pues ya se posesionaron sus presidentes que eran considerados como contrarios a los mercados, “pero lo que están haciendo es una posición más promercado y se verían favorecidos”.

Y en Brasil, donde también habrá cambio de Presidente y el favorito a una nueva elección es Luiz Inacio Lula da Silva, también tiene una ventaja pues “el mercado ya más o menos sabe cómo sería su gobierno”. Además, en los casos de los países mencionados, a excepción de Colombia, podrían aprovechar mejor los mayores ingresos de divisas por los altos precios de sus productos básicos



Para Diego Gómez, especialista en mercado cambiario de Corficolombiana, en los primeros cinco años de la década pasada hubo una bonanza de precios del crudo y se aprovechó mejor de lo que se hace ahora.



Indica que aprovecharla sería clave para disminuir el déficit en cuenta corriente que supera el 5,5% del PIB.



