Divisas por turismo, un 42% más que en 2019

Según cifras reveladas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo las divisas que dejó el sector turístico en el segundo trimestre de este año crecieron en 29,7% frente al mismo periodo de 2019.



Son US$463 millones en inversión extranjera en el sector de restaurantes y hoteles, y en cuanto a divisas son US$2.000 millones que se han recuperado, es decir el 42%, de acuerdo con el viceministro de Turismo, Arturo Bravo.



“En materia de inversión extranjera vamos creciendo al 29% y en divisas al 42% frente a 2019. Esperamos cerrar este año con alrededor de 5,2 millones de visitantes extranjeros en el país, y para el cuarto trimestre podamos tener alrededor de cuatro millones de colombianos que viajen por el país”, dijo el viceministro de Turismo.



Con la estrategia y la nueva narrativa de Marca País: ‘Colombia, el país de la belleza’, el viceministro de Turismo explicó que “para 2026 proyectamos recibir a 7,5 millones visitantes no residentes, en un escenario conservador, y hasta 12 millones en un escenario optimista ideal. Además, se proyecta generar 300.000 nuevos empleos y que las divisas generadas por el turismo sean de US$9.906 millones”.



También busca contribuir a lograr las metas de inversión extranjera directa no minera por US$13.000 millones y exportaciones de bienes y servicios no mineros por más de US$30.000 millones.



PORTAFOLIO