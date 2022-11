Un dólar ya costó $5.000: el panorama del mercado cambiario

El dólar, que a diario negocian los bancos en Colombia, ayer alcanzó a tocar los $5.017 a las 12:06 del día y aunque la tasa oficial de hoy es de $4.975,58, un nuevo record histórico, esta dinámica muestra la creciente incertidumbre internacional con la muy probable alza de tasas en Estados Unidos de hoy, lo que fortalece a la divisa a nivel mundial.

Tras abrir en el mercado a $4.905, el dólar en Colombia cerró en $5.014, dato que repunta $76 frente al cierre anterior.



El precio mínimo del billete verde fue de $4.886 y el máximo llegó a los $4.517, nuevo máximo histórico en negociación intradía.



De acuerdo con analistas, aparte de lo que hoy suceda con las tasas con la Reserva Federal, también hay inquietud con una mayor posibilidad de recesión en varias regiones del mundo, especialmente en la Unión Europea y Estados Unidos que también afectaría a países latinoamericanos y el persistente conflicto por la invasión de Rusia a Ucrania.



Pero adicionalmente, a nivel interno hay factores políticos y la incertidumbre por los cambios en la reforma tributaria, que está a punto de entrar en su fase final de aprobación en el Congreso.



Pero José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, explicó que en las más recientes jornadas, “hay una presión mundial sobre las monedas, en particular, con las latinoamericanas y espero que eso se normalice”. También dijo que el mercado está a la expectativa de la decisión de la Reserva Federal en Estados Unidos tras de lo cual el mercado podría normalizarse.



La Tasa Representativa del Mercado (dólar oficial) hoy es de $4.975,58, lo que representa que en lo corrido del 2022 el peso se ha devaluado 24,97% y en los últimos 12 meses el 29,32%.

Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de Acciones & Valores, indicó que hay un contexto internacional complicado pues el alza de tasas en Estados Unidos seguirá fortaleciendo al dólar y agregó que la debilidad de la economía europea y del Reino Unido han permitido la fortaleza de la divisa.



Dijo que el cambio de políticas económicas en Colombia ha calado en los inversionistas.

Leonardo Mila, gerente de Estrategia en la AFP Porvenir, dijo que el incremento del precio del dinero en Estados Unidos hace que los capitales se vean atraídos a Estados Unidos y con la perspectiva bastante alta de recesión en varias regiones y en primer lugar en la Unión Europea, que además sea profunda y prolongada y algo más leve en Estados Unidos esto hace que los inversionistas se refugien en el dólar.



Señala que a nivel interno la incertidumbre política, la reforma tributaria y lo que pueda venir para la política petrolera, el principal producto de exportación y el mayor generador de ingresos, serán factores claves en el comportamiento del mercado.



Diego Gómez, especialista cambiario de Corficolombiana, mencionó que en la antesala de la reunión de la Fed el dólar suele fortalece en las jornadas previas de la decisión y advirtió que en el frente local aún no hay claridad sobre el tema de nueva exploración de hidrocarburos.



Revela que la reunión de la junta directiva del Banco de la República donde se subieron 100 puntos básicos la tasa de política monetaria hasta el 11%, “también dejó sinsabor de boca, consideramos que gracias a la fuerte desvalorización de nuestros activos el Banco de la República debió subir un poco más la tasa o anunciar alguna medida para controlar la volatilidad del tipo de cambio”.



“Ninguna de las dos cosas sucedió y con vista a la Fed que puede que Suba 150 puntos básicos las tasas de aquí a diciembre, la decisión de emisor en 100 puntos el viernes pasado parece corto”, aseguró.



El analista Diego Rodríguez dice que el dólar en su mercado Spot, no tiene profundidad, es decir, el impacto de una operación de “tamaño “normal” entre US$30 y $50 millones mueve el precio de manera contundente. Los especuladores lo saben, pero el Banco decidió no hacer nada aún”.

