Cuándo tendrá el dólar un periodo de calma en su cotización

El dólar estadounidense es conocido por tener una volatilidad muy importante respecto a otras monedas, en especial cuando se le compara con divisas de mercados emergentes, como lo viene siendo el peso colombiano.

Por lo tanto, es muy poco común que se pueda ver una cotización del dólar en una aparente calma, pues es muy común que esta moneda tenga una volatilidad bastante grande. No obstante, esto no evita que se pueda plantear un escenario en el cual esto pueda llegar a suceder.



De acuerdo con Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, este escenario se ha dado muy pocas veces y es muy difícil que se pueda dar en alguna ocasión.



"Usualmente en un año particular, en un periodo, entre comillas, calmado, igual la volatilidad puede llegar a ser de 500 pesos entre el mínimo y el máximo y eso es mucho", mencionó el experto.



Velandia también explicó que el comportamiento del dólar en el país tiene la costumbre de ser bastante "brusco"; no obstante, también agregó que un periodo de tranquilidad se puede traducir en que la volatilidad se vea reducida.



"Se espera que en el último trimestre haya mucha más tranquilidad en el sentido de que la volatilidad siempre va a estar, pero que se pueda ver reducida, pues al final del año, el país va a tener mucha más claridad respecto al tema internacional".



El experto explica que el mundo se encuentra a la expectativa de las decisiones que tome la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) en referencia a las tasas de interés que se manejen en el país norteamericano, lo que puede tocar la cotización del dólar en el mercado global.



"Hoy en día, el mercado está incorporando la posibilidad de que la Fed pueda empezar a bajar las tasas de interés en la última parte del año y eso sería bastante favorable y le daría más tranquilidad al mercado en los movimientos globales del dólar".



A nivel interno, el experto asegura que el comportamiento del dólar también se reflejara respecto a los acontecimientos políticos en el último trimestre del 2023.



"Las elecciones territoriales de octubre y lo que pase de hoy a ese periodo frente a las discusiones de las reformas va a ser clave para determinar lo que va a pasar hacia adelante en términos de gobernabilidad del presidente y en los tres años que le quedan de mandato", mencionó Velandia.



