Dólar: alzas ya no serían por factores externos, según expertos

El viernes pasado, dos días después del aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), el banco central estadounidense, se presentó una caída del dólar frente a varias monedas, pero en Colombia la divisa siguió marcando niveles récord ante al peso y se colocó en $5.061,21.



(Vea: El peso, pero mexicano, la tercera moneda más apreciada ante el dólar).

Ese hecho, de acuerdo con analistas, demostró que a pesar de que ese factor ha sido importante para explicar la fuerte depreciación (devaluación) del peso frente al dólar y que en lo corrido del año es de 27%, ya no sería el principal.



Analistas y un ex ministro de Hacienda consultados aseguran que el viernes ya se puso en evidencia que el factor interno podría estar pesando más a la hora de explicar un alza de más de $700 en la divisa en apenas tres meses y más de $1.080 este año.



Además, de acuerdo con las cifras, el peso colombiano, que hasta mediados de junio venía teniendo una correlación con el real brasileño, el sol peruano, el peso mexicano y el peso chileno, a partir de ese momento comenzó a perder afinidad y a marcar precios muy por encima.



(Vea: Inflación: los productos que se encarecieron por el alza del dólar).



Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá asegura que “el factor común al movimiento de las monedas en el mundo es la Fed, pero ya es muy evidente para todos que la tasa de cambio se está moviendo por factores locales. Se ve que hay perdida de credibilidad del Gobierno y eso genera incertidumbre”.



Indica que los mercados no se tranquilizan con anuncios del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, como hace unas semanas, sino que por el contrario la gente sigue muy nerviosa sobre la política de exploración petrolera en la que no hay mucha claridad y advierte que “no se ve el techo del dólar y seguirá amplia la volatilidad mientras no se solucione la incertidumbre política”.



En términos similares se refiere Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia Alianza Valores y Fiduciaria, pues dice que “es muy difícil argumentar el tema del alza de la Fed pues las monedas del mundo en octubre estuvieron casi quietas, es decir que no han perdido mucho valor y es precisamente en donde vemos el aumento de más de $700 del dólar”.



(Vea: Dólar a cinco mil: ¿cómo podrían protegerse los emprendedores?).



Reconoce que antes de la decisión de la Fed sí hubo un fortalecimiento del dólar, pero ninguna moneda cambió los valores de manera fuerte y “por lo tanto sería esperable que la Fed no tenga tanto impacto en Colombia. Entonces el viernes fue un día de monedas muy fuertes en el mundo y Colombia vuelve a perder el argumento de que es por la Fed y, al buscar algo más surge el tema interno con los mensajes de la ministra y el presidente” y asegura que el nivel en el que debería estar el dólar es de $4.400 a $4.500.



El ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo indica a su vez que la situación internacional sigue influyendo, con alta inflación y bancos centrales subiendo tasas y eso eleva los rendimientos, atractivos para los inversionistas, lo que explica en parte la demanda de dólares.



Pero agrega que “hay desconfianza de los mercados con Colombia y en este momento, más que palabras tranquilizadoras, lo que se requiere son políticas tranquilizadoras”.

De $4.000 a $5.000 ha sido el salto más rápido

El 10 de noviembre de 1995 el dólar en Colombia llegó a $1.000. La cifra se convirtió en un hito en el país que atravesaba un momento difícil tras el asesinato, ocho días antes, del ex constituyente y ex candidato presidencial Alvaro Gómez Hurtado.



(Vea: Dólar: ¿Colombia es el país donde más está subiendo la divisa?).



El 19 de abril de 2000 el dólar tocó los $2.000. En aquel entonces existía la zona de distensión en la que el Gobierno intentaba llevar a cabo una negociación de paz con la guerrilla de las Farc, pero ese día hubo una emboscada (de las varias que se dieron en esos días) en la que asesinaron a 10 policías.



El 19 de agosto de 2015 la divisa alcanzó los $3.000. El momento era sensible pues el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ordenó cerrar la frontera. El 13 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia, el dólar llegó a $4.000. Los temores por el cierre de la economía mundial generaron una fuerte volatilidad de los mercados.



El pasado 3 de noviembre el dólar superó oficialmente los $5.000.

PORTAFOLIO