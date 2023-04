Los hechos que seguirán influyendo en el precio del dólar

La inflación, que parecía que estaba aflojando el paso, así como la debilidad del dólar, podrían acentuarse tras la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) más Rusia, que decidió recortar la producción en 1,6 millones de barriles.

Ayer nuevamente en Colombia, y en la mayoría de países, la divisa estadounidense registró caídas en su cotización, al tiempo que los precios de las dos principales referencias del crudo presentaban alzas, pero no al mismo nivel del lunes.



(Lea: Los 'golpes' que el petróleo le está dando al precio del dólar).



En el mercado bancario colombiano ayer del dólar tuvo un precio mínimo de $4.577,79, uno máximo de $4.601,95 y un promedio $4.587,16, con operaciones por US$992 millones.



La Tasa Representativa del Mercado (dólar oficial) de hoy es de $4.587,31, es decir que cayó $15,69 y la revaluación llega al 4,64%.

El precio del barril de petróleo Brent terminó en el mercado de futuros de Londres en US$84,94, mientras que la cotización del crudo intermedio de Texas (WTI) subió a US$80,71 el barril, estabilizándose tras la fuerte subida propiciada por el recorte decretado el fin de semana y que irá de mayo a diciembre.



Para Diego Rodríguez, Managing director de Bosk Capital, el recorte de la Opep, que se suma a los 2 millones de barriles de octubre del año pasado, la decisión de no aumentar las reservas energéticas estratégicas por parte de Estados Unidos, como se tenía previsto una vez cayera el dólar y las presiones inflacionarias, presionan al dólar.



(Vea: Las razones de la reciente caída del precio del dólar en el país).



Además, dice el analista, ya se habla de una posible alza del petróleo Brent hacia los US$95 - US$100 nuevamente, lo que genera presiones inflacionarias.

Dolares y pesos. iStock

Pero además, indica que el golpe puede ser más duro para Europa e Inglaterra, por lo tanto y luego de datos débiles de manufactura en Estados Unidos, se ha afectado el dólar global medido por el índice DXY (canasta de seis grandes divisas frente al dólar), más a la baja.



Una consideración que hay que tener en cuenta es que si los datos de empleo en EE. UU. del viernes salen bajos, es muy posible que el índice DXY siga cayendo y le genere presión a la baja a las monedas en Lationamérica, dice Rodríguez.



Por su parte, Ana Vera, economista jefe de In On Capital de Panamá, asegura que pueden darse dos contrastes, en el corto plazo.



(Además: El dólar, sin piso en Colombia: ya se negocia por menos de $4.590).



“El mayor precio del petróleo pone presión al alza sobre los precios que venían cayendo y puede traer un mal momento para las monedas en general pues obligaría a una postura más fuerte de los bancos centrales grandes y puede mermar el apetito por activos de países emergentes como Colombia en estos momentos, pero por otro lado, mayores precios del petróleo implican más dólares para la economía lo que puede fortalecer la moneda colombiana”, dice.



La economista considera que hay que esperar que anuncios harán los gobiernos de EE. UU. y Europa, ya que ellos han mencionado que quienes quieran hacer ajustes para aprovecharse de los precios de energía podrían ser castigados y este anuncio deba ser evaluado por la Opep+ pues en la medida que se siga afectando el costo de vida y la inflación derivada de los precios del combustible, el conflicto puede escalarse.



El analista Alejandro Martínez dice que con el petróleo Brent, la referencia para Colombia, por encima de los US$80, eso mantendrá las presiones sobre el precio de la gasolina que se incrementó $400 en abril.

Martínez indica que la ruta del dólar dependerá de la inflación en EE. UU. y es importante recordar que había empezado a ceder y la Fed (banco central) había anunciado que podrían no haber más alzas. “Si este banco central sigue subiendo sus tipos de interés en sus próximas sesiones, podemos ver nuevamente un fortalecimiento del dólar”.



Además, “el precio del petróleo puede tener impacto en la inflación en la medida en que haya depreciación del peso”, dijo.



Martínez agrega que en un escenario donde la Fed no suba tasas, se podrán ver precios de combustibles altos, compensados por una menor tasa de cambio. “En este sentido, no habría mayor impacto en la inflación local”, finalizó.

En lo que va del año, la mayoría de las monedas de los mercados emergentes se han fortalecido frente al dólar, encabezadas por el peso mexicano, el florín húngaro y el peso colombiano.

