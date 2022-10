En el mercado del dólar se da una ‘sobrerreacción’: ministro Ocampo

El fantasma de los $5.000 apareció ayer en el mercado del dólar en Colombia, pues en las operaciones intradía la divisa alcanzó a llegar a los $4.921, aunque la Tasa Representativa del Mercado para hoy cerró en $4.885,50, otro nuevo récord histórico para la divisa.

El dólar cerró las operaciones interbancarias en $4.904, dato de cierre más alto en la historia, lo que representó un aumento de $64 frente al cierre anterior.

De acuerdo con los sistemas de información cambiaria, el precio mínimo del dólar fue de $4.840 y el máximo llegó a los $4.921.



(Lea: Las monedas más poderosas del mundo... y el dólar no lidera).



El precio promedio de la divisa fue de $4.885, dato que repunta $70 frente a la TRM.

Con la TRM de $4.885,50 vigente para este viernes, la devaluación del peso frente al dólar este año llega a 22,71%, mientras que el indicador en los últimos meses es de 29,50%.



Ayer el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo dijo en el marco del Gran Foro: Reforma tributaria en la recta final, organizado por El Tiempo, Portafolio y Probogotá que “obviamente al Ministerio de Hacienda le preocupa, pero creo que ha habido una sobrerreacción de los mercados”.



“Quiero ser muy enfático, como lo he sido todos los días, de que el Gobierno tiene un compromiso con la estabilidad macroeconómica y, por lo tanto, yo diría que entre los temas que han sido objeto de mucho debate, no habrá un control de cambio. Además, eso es competencia del Banco de la República”, aseguró el jefe de la cartera de Hacienda quien además agregó que “el Gobierno garantizará el cumplimiento de la regla fiscal”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que los contratos vigentes para exploración de gas y petróleo se mantienen.



Para el analista financiero Diego Rodríguez, el mercado está presionado al alza y además está desacoplado de las monedas de la región y a la situación hay que agregarle que en el mercado de TES “la pérdida de valor ahí es muy grande”.



(Vea: ¿Dólar a $5.000? El panorama para Colombia con la divisa a ese precio).



Por su parte, Arnoldo Casas, Director de Inversiones de Asset Management en Credicorp Capital dice que siguen las presiones desde afuera pues mientras haya posibilidades de mas alzas de las tasas de interés eso presiona el dólar de manera fuerte a nivel global.



“A nivel interno a esas fuerzas internacionales también se suman los repetidos discursos y comentarios del gobierno que no contribuyen con la psicología del mercado y propician la demanda de dólares y hay que tener en consideración que hay un movimiento fuerte en la curva de los TES y que ha estado motivada por las discusiones de la reforma tributaria y el Presupuesto”, aseguró Casas.



Agrega que se está generando una mayor expectativa de colocación de TES en el 2023 y si a eso se le suma que “el apetito de los inversionistas se puede ver minado después de los comentarios las cosas se complican”.



Por su parte, Diego Gómez, especialista del mercado cambiario de Corficolombiana comenta que el mercado sigue esperando un mensaje más contundente del gobierno en temas claves como la política energética.



(Siga leyendo: Para analistas, factor interno es la causa del alza del dólar).



Resalto que el presidente Gustavo Petro aseguró que se respetará la exploración y explotación vigente, pero la nueva exploración sigue en un limbo y “mientras no haya claridad en los temas locales, seguiremos teniendo una de las monedas más depreciadas del mundo”.

PORTAFOLIO