El precio del dólar quedó a menos de $87 de los $5.000

Unos mensajes más tranquilizadores por parte de miembros del alto gobierno pudieron haber ayudado a que el incremento del dólar se moderara en Colombia, aunque por quinto día consecutivo la divisa marcó récord, con lo que quedó en $4.913,24 con un alza de $276 en la última semana.



Cada vez más el dólar se acerca a la cifra de $5.000 y de esa manera la devaluación del peso frente al billete verde es del 23,41% en lo corrido del 2022 y de 29,96% en los últimos 12 meses. La depreciación del peso frente al dólar fue de 0,29% en la última jornada.



La divisa estadounidense se negoció en promedio en el sistema transaccional del Banco de la República en $4.913,26, lo que representó una subida de $27,76 con respecto a la Tasa Representativa del Mercado de apertira, que era de $4.885,50. Con esto, el dólar está a solo $86,76 de los $5.000.



Durante la sesión la moneda alcanzó un máximo de $4.958,90 y un mínimo de $4.881,05. Se negociaron US$1.131 millones en 1.926 operaciones.



Este es el segundo fin de semana consecutivo con el dólar oficial más alto en Colombia.

De acuerdo con analistas la subida en el precio del billete verde sigue siendo explicada por factores internacionales y por la incertidumbre que se ha generado a nivel local.

No obstante, el mercado sigue pendiente de los mensajes y en este sentido J.P.Morgan pidió, además de pronunciamientos, “medidas tangibles” para encontrar mayor estabilidad.



El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo ayer que el movimiento alcista del dólar del viernes en realidad “es por una coyuntura esencialmente internacional, pues varias monedas latinoamericanas y a nivel mundial han perdido terreno frente al dólar con el fortalecimiento que ha venido registrando y no se puede decir que haya sido por factores de la realidad colombiana”.



Aseguró que en 2023 se necesitarán menos emisiones de títulos de deuda (TES) “y miraremos si ha necesidad de financiamiento externo que es un tema pendiente por la crisis e incertidumbre internacional”.



Anunció que la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional no se va a utilizar “pues es una cuenta de sobregiro, y se debe su solo cuando realmente se necesita, ya que no es para financiar al Gobierno”.



Reveló que entre agosto y septiembre agentes internacionales “compraron TES por US$8.000 millones y en octubre sacaron US$1.000 millones, por lo que el neto es positivo”.



Recordó que están saliendo capitales de manera masiva de las economías emergentes por el fortalecimiento del dólar y las expectativas de mayores alzas de tasas de interés en Estados Unidos.



Ayer también se publicó la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) elaborada por Fedesarrollo, para octubre, en la que los analistas dijeron que consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $4.550 y $4.629, con $4.600 como respuesta mediana.



Asimismo, los consultados estiman que la tasa de cambio a final de año se situará en $4.526, evidenciando un incremento de 4,6% frente al pronóstico del mes anterior, una aceleración observada desde agosto. En el noveno mes del año la tasa de cambio cerró en $4.532,07.

