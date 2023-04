El dólar y su futuro: ¿se disparará al alza tras salida de Ocampo?

Vientos de cambio en el Gobierno. Salida de ministros. Llegada de nuevos funcionarios. Y un panorama económico que vuelve a ser incierto. Y un dólar que estaba a la baja y que volvería, según expertos, a dispararse al alza.

Hace un par de semanas, expertos que había consultado Portafolio habían asegurado que algunos factores que influirían en la curva de precios al alza, en el corto plazo, estaban asociados a escenarios macroeconómicos, a incertidumbre en medidas políticas internas que generarían un riesgo país y a situaciones externas, como nuevas medidas de la Fed o valores bajistas en 'commodities' (petróleo).

Y la crisis política que está viviendo Colombia actualmente, generada por la decisión del presidente Gustavo Petro de cambiar a siete ministros de su gabinete, sobre todo por la salida de José Antonio Ocampo del Ministerio de Hacienda, es muestra de esas incertidumbres que impactarían en el mercado y, sobre todo, en el precio del dólar.

Vale la pena recordar que Ocampo era uno de los factores que permitía una mayor relevancia económica en las políticas del Gobierno y muchos inversionistas lo consideraban como una figura clave, relativamente promercado, que jugaba un papel clave en controlar a otros miembros más radicales de la administración Petro.

Así las cosas, ¿qué efecto tendría en la moneda estadounidense que Ocampo ya no sea el Minhacienda?

Hay que recordar que la divisa registró importantes descensos en las últimas semanas y se alejó de rangos como 4.600 pesos o 4.700 pesos, manteniéndose entre 4.400 y 4.500 pesos.

Los impactos

Una vez se conoció, este miércoles 26 de abril, que Ocampo y otros seis ministros salían del Gobierno, el dólar en el mercado 'next day' experimentó un aumento repentino de 180 pesos en 10 minutos, disparándose hasta los 4.670 pesos.

El 'next day' es el mercado en el que se pactan transacciones que se ejecutarán oficialmente uno o dos días después y opera cuando el 'spot' (la negociación oficial de mercado) está cerrado. En otras palabras, es un reflejo de la percepción de algunos agentes sobre ciertas situaciones.

Para el profesor Hernando Zuleta, de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes, "es probable que el dólar suba, por lo menos en los próximos días".

"Hay que ver las palabras de Ricardo Bonilla, el nuevo ministro de Hacienda, cuando se posesione. Lo que sí es claro es que el nuevo Minhacienda no tiene el reconocimiento internacional que tiene Ocampo y su relación jerárquica con Petro pareciera un poco más pronunciada, ya que fue su subalterno en la Alcaldía de Bogotá", agregó.

Jeisson Balaguera, experto en economía y director ejecutivo de Values AAA, reconoció que Ocampo era "el 'polo a tierra' en economía del gobierno Petro" y que su salida generará una sensación de incertidumbre, a pesar que ya está Ricardo Bonilla fue nombrado.

"El dólar va a subir y los mercados se resentirán. Hay que generar un mensaje de alivio hacia el mercado, para tener información clara sobre a dónde se destinarán las proyecciones. Por ahí hasta el martes 2 de mayo el dólar subirá: solo hasta que tengamos más información clara sobre el camino de las políticas sociales y macroeconómicas del Gobierno la economía se calmará un poco", sostuvo.

Y David Pérez-Reyna, también docente de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes, dijo que puede que el dólar suba y la bolsa caiga, pero cree que Colombia podría volver a seguir acercándose a la tendencia de los pares latinoamericanos, es decir, que la divisa estadounidense baje.

"La razón por la que Ocampo generaba tranquilidad era porque hacía oposición importante a propuestas de reformas que amenazaban la sostenibilidad fiscal, pero recientemente hay señales de que las reformas, en caso de ser aprobadas, no tendrían los elementos que más amenazaban esta estabilidad", explicó.

Sobre Ricardo Bonilla, el nuevo Minhacienda, dijo que así no haga oposición tan vehemente, "si las reformas no son tan graves no se necesitaría tanta oposición".

"Por otro lado, el equipo técnico del Ministerio de Hacienda es muy bueno. Si ese equipo no se ve amenazado, en principio no debería haber muchos cambios", cerró.

