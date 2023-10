El dólar, al alza: a qué se debe su reciente subida arriba de $4.400

El dólar en Colombia ha tenido mucho movimiento durante los últimos meses. Solo en septiembre estuvo en $3.900 y luego alcanzó los $4,115 pesos. Ya en octubre se ha observado una subida sostenida en estos primeros días del mes, tanto así que superó las barreras de los $4.300 y los $4.400.



En términos generales, el dólar tomó fuerza desde que la Reserva Federal de EE. UU. mantuvo inalterada su tasa de interés. Pero existen varias explicaciones.



Portafolio consultó a distintos expertos para entender el comportamiento actual de la moneda extranjera.



Panorama

Para Alejandro Guerrero, asociado de Divisas de Credicorp Capital, empresa del Grupo Credicor, en este momento hay mucha fluidez de precio, por lo que se mantendría la volatilidad y variación en el valor del 'billete verde' durante un tiempo considerable.



En general, Guerrero explica que a nivel internacional los tesoros de diez años se mantienen en 4,7 % y a nivel regional las monedas están perdiendo valor frente al dólar.



Lo que se espera es que siga subiendo el precio de la divisa, pues Guerrero considera que, en gran medida, han influido los datos positivos de empleo en Estados Unidos (revelados este viernes 6 de octubre) y "la otra posibilidad es que se castiguen los precios del petróleo afectando monedas asociadas a este 'commodity'”.



Además, asegura que también será importante mantener los niveles de las tasas de interés del Banco de la República y los de la Reserva Federal estadounidense para que la moneda no pierda mucho más terreno.



Por su parte, Pablo Corredor, director Financiero para Terrazan, asegura que no se puede olvidar que en el país el dólar siempre se ha visto influido por el tema político y, actualmente, “las instituciones están controlando algunos temas de Gobierno para que no se vea tan impactado”.

Entonces, para Corredor, el dólar se está moviendo por factores externos como “la operación económica en Estados Unidos, que ha venido haciendo que las tasas se mantengan y provocaría una bajada del precio en Colombia, pero además depende del estancamiento de la inversión hacia China, que contribuye a que el dólar se fortalezca”.



Otro factor que explica el experto sobre los cambios en el precio es que “Japón ha querido invertir en dólares manteniendo sus tasas de interés a la baja, haciendo que la economía se resienta”.



Por todo ello, este experto considera que “es posible que se relaje el dólar en algún tiempo” y que al cierre de 2023 podría terminar en $4.250.



En este mismo camino, Jhon Jairo Bustos Espinosa, docente universitario y socio fundador de Insignares & Bustos Asociados, asegura: “Podría pensar que el factor principal puede estar relacionado con los resultados económicos de Estados Unidos, pues el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó a una tasa anual del 2,1 % en el segundo trimestre de 2023, esto hace que la moneda se fortalezca en el mercado”.



Bustos concluye que el fututo de la divisa no es fácil de determinar, “no se sabe si superará los niveles de $4.500 al finalizar el año”.



