¿A qué se debió la escasez de dólares en casas de cambio?

Recientemente, se conoció que los comerciantes de las casas de cambio no están vendiendo dólares porque, según ellos, no hay disponibilidad. Lo que ha generado especular no solo sobre el futuro de esta situación, sino también acerca de las causas que llevaron a que esto sucediera.



(Dólar subiendo y acciones bajando: a qué se debe y qué viene a futuro).

Al respecto, la directora de Asoprocambios, Martha del Pilar Martínez, en entrevista con la emisora Blu Radio dijo que, principalmente, hay dos causas por las que hay escasez de las divisas estadounidenses en el país, una de las cuales tiene que ver con la elección de Gustavo Petro como el nuevo presidente de Colombia.

“Hay que aclarar que la escasez de dólares en las oficinas de cambio se puede presentar por un efecto netamente lógico de una actividad que se desarrolla sin un actor que pueda entrar a regular el mercado como tal. La escasez se ha estado presentando por dos razones: una, porque los días festivos no abren todas las oficinas de cambio a nivel nacional, y, dos, porque hubo una explosión de demanda causada por un imaginario colectivo que noticias anteriores venía considerando que la elección de Gustavo Petro como presidente iba a generar un descontrol en el mercado de valores, situación que no se dio”, detalló Martínez.

(Economías ‘de izquierda’ en la región registran balance mixto).

Y aclaró que esto no se debió a una acumulación de dinero en las casas de cambio. “No se desaparecieron. "Ayer hubo flujo normal de compra y venta de divisas en las oficinas de cambio. Puede eventualmente presentarse una especulación momentánea, pero ese no es el criterio de todas las oficinas de cambio”, dijo.

Sobre lo que puede pasar más adelante, señaló que, con el tiempo, la situación se irá normalizando y que, probablemente, el precio de la divisa llegará cerca a la Tasa Representativa del Mercado (TRM).



PORTAFOLIO