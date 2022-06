¿Será posible un dólar a $5.000 hoy en Colombia?

Con el triunfo de Gustavo Petro, el mercado se alista para una subida en el precio del dólar en los próximos días. Así lo han indicado algunos analistas que señalan que la cotización de la divisa estadounidense sufrió un “sacudón”, ya que es probable que “muchas personas que tienen una importante cantidad de dinero en dólares saquen este dinero del país” ante la incertidumbre que genera un cambio de Gobierno inédito, advierte Jeisson Balaguera, director ejecutivo para Values AAA y docente de la Universidad EAN.

Sin embargo, esa probable variación solo se podrá comprobar en el mercado oficial hasta el próximo martes, cuando se reinicien operaciones en el mercado local.

Debido a que este lunes es festivo en Colombia, las operaciones se realizarán bajo transacciones en next day, las cuales se hacen con plazo de cumplimiento a uno o dos días. Es decir, si un operador hace en el sistema una operación mañana para comprar dólares, estos los recibirá el martes o miércoles dependiendo de las características de la negociación.

Así las cosas, el mercado local que se transa en la Bolsa estará cerrado este lunes, por lo que la Tasa Representativa del Mercado que seguirá rigiendo hasta el martes será de $3.905, nivel en el que cerró el viernes.

Cualquier otro precio que se negocie en las casas de cambio pertenece al mercado no regulado y su precio depende de la demanda disponible.

“Hoy no hay mercado de dólar en Colombia. Mañana tampoco. El precio en una casa de cambio o el que le pague su tía, NO es el precio del dólar. No desinformen, con una o dos transacciones por favor, no hagan daño”, señaló el analista y profesor Asociado de Economía de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo respecto a una información que circula en redes acompañada de una foto en la que se observa el precio del dólar en una tasa de cambio a $5.000.

Aunque las posibilidades que el dólar suba en próximas jornadas, por ahora lo cierto es que este valor no es oficial y que solo hasta el martes se sabrá el rumbo que tome la divisa estadounidense.

JAVIER ACOSTA

PORTAFOLIO