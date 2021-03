Dólar ajusta su tercera semana bajista consecutiva

El dólar en Colombia ajustó este viernes su tercera semana de movimiento bajista a pesar de que en el panorama internacional todo apunta a una fuerte valorización de la moneda americana a nivel global. No obstante, esta semana en particular no se hizo manifiesta esta correlación para la divisa cotizada en el mercado local.



De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda extranjera cerró la semana en un precio promedio de $3.554, es decir, perdió 21 pesos entre el lunes y hoy. La TRM con la que arrancó la semana fue de $3.575.

Según Alexander Ríos, analista de Inverxia by estratégica, en el entorno internacional la decisión de la FED de mantener inalterada la tasa de interés de referencia envía un mensaje mixto a los mercados financieros globales; mientras se resalta un ambiente de recuperación económica de la economía real, los títulos de renta fija a 10 años, referentes como activo refugio a nivel global, cae estrepitosamente ante un posible y sorpresivo repunte de la inflación en la economía americana.



Por su parte, los índices adelantados de creación de empleo y la baja en las peticiones de subsidio dan una luz sobre los efectos de una posible y paulatina recuperación.



Los estímulos fiscales presupuestados por el presidente Biden pasaron a implementación y con ello se llega a la economía americana espera que se genere un impacto directo en el consumo de los hogares para así apoyar la economía real.



Para inverxia by estratégica, el rango de negociación de la divisa para las próximas semanas estará entre $3.500 y los $3.670 pesos por dólar.



Sin embargo, de registrarse un ajuste en los títulos americanos, es posible buscar los $3.500 o niveles inferiores, de lo contrario de reactivarse la incertidumbre, los $3.700 volverán a ser los objetivos alcistas más cercanos para el corto plazo.