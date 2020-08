Dólar no cede y ajusta seis semanas al alza

Este viernes, el dólar en Colombia completó su sexta semana consecutiva al alza, al cerrar la jornada en un precio promedio de $3.783.

La divisa extranjera inició la semana con una TRM de $3.769, lo que significó un incremento de $14 entre el lunes y este viernes.



(¿Cómo afectará el pico de la pandemia al dólar en Colombia?).



Pese a un inicio de semana bajista, la moneda extranjera recuperó sus pérdidas, tras ajustar una volatilidad intra semana de alrededor de 60 pesos.



Esta tendencia se da a pesar de observarse negociaciones del petróleo cercano a los 45 dólares por barril y noticias alentadoras respecto a una posible vacuna contra el Covid-19. Sin embargo, el peso colombiano no parece ser atractivo para los flujos extranjeros, ya que ajusta un nivel de depreciación del 15% en lo corrido del año frente a la divisa norteamericana.



Según Alexander Ríos, analista económico de Inverxia by estratégica, esta semana estuvo marcada por la incertidumbre respecto a la implementación de un nuevo paquete de estímulos fiscales por parte del gobierno Trump, con miras a apoyar la reactivación económica norteamericana; no obstante, la aprobación burocrática ha sido más lenta de lo esperado y con ello el dólar ha perdido valor frente a monedas fuertes como el Euro y el Jen.



Por su parte, el Oro alcanzó nuevos máximos históricos y se estructura como un fuerte activo refugio, junto a los instrumentos tradicionales como el bono americano a 10 años y el dólar como divisa. Por otra parte, activos como el Bitcoin, pese a la polémica que despierta, muestra fuertes movimientos de valorización en lo corrido de agosto.



Para Inverxia, el rango de negociación en términos técnicos estará en las próximas semanas entre los $3.600 y los $3.780.